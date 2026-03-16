Μητέρα Κλεομένη: «Κάθε φορά που δείχνετε το βίντεο το παιδί μου πεθαίνει ξανά»

Δημόσια έκκληση από τη μητέρα του 20χρονου Κλεομένη που σκοτώθηκε στο περιστατικό οπαδικής βίας στην Καλαμαριά. Ζητά από τα ΜΜΕ να σταματήσει η προβολή του βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του παιδιού της.

Με λόγια που αποτυπώνουν το μέγεθος του πόνου της, η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη προχώρησε σε δημόσια δήλωση προς τα μέσα ενημέρωσης, μετά τη δολοφονία του γιου της σε περιστατικό οπαδικής βίας που σημειώθηκε στην Καλαμαριά.

Στη δήλωσή της, εκφράζει την οδύνη για την απώλεια του παιδιού της, τονίζοντας πως η οπαδική βία της στέρησε ό,τι πολυτιμότερο είχε. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν να προβάλλουν το βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου, υπογραμμίζοντας πως κάθε νέα προβολή αναζωπυρώνει το τραύμα της οικογένειας.

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός και αβάσταχτος. Είναι ένας πόνος που ξέρω πως θα παραμείνει το ίδιο δυνατός όσο κι αν περάσουν τα χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κενό που άφησε πίσω του ο θάνατος του παιδιού της.

Η ίδια αποδίδει την τραγωδία στην τυφλή οπαδική βία, τονίζοντας πως η απώλεια του γιου της ισοδυναμεί με την κατάρρευση ολόκληρου του κόσμου της. «Δεν χάθηκε απλώς μια ζωή. Μου στέρησαν τον κόσμο μου, το παιδί μου, την ίδια μου την ύπαρξη», σημειώνει στη δήλωσή της.

Καλεί δε να σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει τον 20χρονο τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Όπως τονίζει, κάθε προβολή των συγκεκριμένων εικόνων αναβιώνει τον εφιάλτη. «Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, είναι σαν το παιδί μου να πεθαίνει ξανά», αναφέρει.

Παράλληλα, ζητά να μπει τέλος σε οποιαδήποτε προσπάθεια, όπως υποστηρίζει, σπίλωσης της μνήμης του παιδιού της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός νέου που, όπως υπογραμμίζει, έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας.

Η μητέρα του 20χρονου δηλώνει επίσης πως εμπιστεύεται πλήρως τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την ίδια στιγμή, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για δικαίωση του γιου της.

Όπως διευκρινίζει, την υπόθεση έχει αναλάβει νομικά ο δικηγόρος Παρασκευάς Σπυράτος, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό επίσημο εκπρόσωπό της.

Κλείνοντας, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο για το περιστατικό να το καταθέσει στις Αρχές, τονίζοντας ότι ακόμη και η παραμικρή πληροφορία μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση της τραγωδίας.

