Δικηγόρος οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη: «Γίνονται άρσεις απορρήτου, οι κεραίες δείχνουν μετακινήσεις που μπορεί να έγιναν»

Ο 23χρονος κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ η οικογένεια του 20χρονου περιμένει απαντήσεις.

Συγκλονισμένη παραμένει η Θεσσαλονίκη από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, από 23χρονο οπαδό του Άρη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Ο 23χρονος συνελήφθη την επόμενη ημέρα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

«Υπήρξε δολοφονική μανία», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε πριν λίγο ο ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας του 20χρονου, Παρασκευάς Σπυράτος, ο οποίος ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρχές προχωρούν βαθύτερα στην υπόθεση.

«Η υπόθεση προχωρά, οι αστυνομικές και ανακριτικές αρχές διεισδύουν βαθύτερα στην υπόθεση. Αναμένονται εξελίξεις. Η οικογένεια, με κομμένη την ανάσα, παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.

Υπάρχει ένα τεράστιο “γιατί” πάνω από το μυαλό και των δύο άτυχων γονέων του θύματος. Χθες έχασαν με την κηδεία που έγινε, το 20χρονο μοναχοπαίδι τους. Περιμένουν απαντήσεις για όλα, περιμένουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο επεισόδιο. Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου, επαναλαμβάνω και πάλι, ήταν μοιραία για το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μην καταδικάσει το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπήρξε η κατοχή ενός όπλου, το οποίο ήταν και το φονικό όπλο».

Όπως ανέφερε, «η χρήση του φονικού όπλου έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε επήλθε ένα χτύπημα στην καρδιά και, απ’ ό,τι έχουμε ενημερωθεί όλοι και επιβεβαιώνεται και από το δεύτερο βίντεο, ο θάνατος του παιδιού ήταν μαρτυρικός. Ο θάνατος του νεαρού 20χρονου ήταν μαρτυρικός.

Υπήρξε διαρροή 2,5 λίτρων αίματος από το βασικό και κεντρικό αυτό χτύπημα. Η συμπεριφορά αυτή του δράστη, του συγκεκριμένου κατηγορουμένου, θα έλεγα ότι επισκιάζει τα υπόλοιπα επιμέρους στοιχεία της υπόθεσης και είναι αυτό που κυρίως όλοι πρέπει να καταδικάσουμε. Διότι, αν δεν οπλοφορούσε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος, αν δεν ήταν εκεί το μαχαίρι, αυτό το περιστατικό δεν θα είχε φτάσει εκεί που έφτασε».

Ο δικηγόρος της οικογένειας αναφέρθηκε και στη στάση του κατηγορουμένου, τονίζοντας ότι «ο κατηγορούμενος θα προσέξατε ο ίδιος, ήρθε και μας είπε ότι: “Εγώ δεν είχα καμία διαφορά με τα παιδιά, δεν ήξερα κανέναν από αυτούς”. Και παρόλα αυτά, παρότι δεν γνώριζε κανέναν, έχει εκδηλώσει αυτή τη δολοφονική μανία. Είναι αυτή η θέση και αυτή η σιωπή του, είναι καθ΄όλα ύποπτη. Πρέπει πρώτα ο κατηγορούμενος, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο, να μας εξηγήσει, να μας πει τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε την φονική μανία. Και θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία λογική εξήγηση από την πλευρά του».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, οι έρευνες συνεχίζονται και σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

«Από ό,τι ακούγεται γίνονται άρσεις απορρήτου -οι κεραίες δείχνουν τις μετακινήσεις που μπορεί να έγιναν- και νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία πλήρη εικόνα για το περιστατικό», ανέφερε ο κ. Σπυράτος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ