Κένυα: Συνελήφθη επιβάτης με περισσότερα από 2.000 μυρμήγκια στις αποσκευές

Συνελήφθη ταξιδιώτης στο αεροδρόμιο της Κένυας όταν εντοπίστηκαν πάνω από 2.000 μυρμήγκια κρυμμένα στις αποσκευές του. Οι αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα λαθρεμπορίου εντόμων.

Μια ασυνήθιστη υπόθεση λαθρεμπορίας ήρθε στο φως στο αεροδρόμιο της Κένυας, όταν οι αρχές εντόπισαν έναν επιβάτη που επιχειρούσε να μεταφέρει στο εξωτερικό περισσότερα από 2.000 ζωντανά μυρμήγκια, επιμελώς κρυμμένα μέσα στις αποσκευές του.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε την Τρίτη στο Jomo Kenyatta International Airport, όταν οι ελεγκτές ασφαλείας προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών του Κινέζου υπηκόου Zhang Kequn. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας είχε ήδη τραβήξει την προσοχή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοια υπόθεση λαθρεμπορίου εντόμων πριν από έναν χρόνο, χωρίς τότε να συλληφθεί.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι υπάλληλοι ασφαλείας εντόπισαν δεκάδες μικροσκοπικούς δοκιμαστικούς σωλήνες, στους οποίους βρίσκονταν αποθηκευμένα συνολικά 1.948 μυρμήγκια κήπου. Τα έντομα ήταν τοποθετημένα με τρόπο που επέτρεπε την επιβίωσή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκαν επιπλέον περίπου 300 μυρμήγκια, τα οποία είχαν κρυφτεί μέσα σε ρολά χαρτιού υγείας, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αρχών για οργανωμένη επιχείρηση λαθρεμπορίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Κένυα εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να αποτελεί μέρος -ή ακόμη και επικεφαλής- ενός δικτύου παράνομης διακίνησης εντόμων, τα οποία φαίνεται να έχουν αυξημένη ζήτηση σε ορισμένες χώρες της Ασίας.

Τα τελευταία χρόνια, συγκεκριμένα είδη μυρμηγκιών έχουν μετατραπεί σε ιδιαίτερα δημοφιλή εξωτικά «κατοικίδια», κυρίως για συλλέκτες ή για όσους δημιουργούν τεχνητές αποικίες σε ειδικά ενυδρεία, γνωστά ως formicariums. Η αυξανόμενη αυτή τάση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας μικρής αλλά προσοδοφόρας μαύρης αγοράς.

Οι αρχές της Κένυας υπογραμμίζουν ότι η παράνομη εξαγωγή άγριων ειδών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στα οικοσυστήματα της χώρας. Για τον λόγο αυτόν, η υπόθεση ερευνάται σε βάθος, ενώ δεν αποκλείεται να αποκαλυφθούν και άλλες διασυνδέσεις στο διεθνές κύκλωμα εμπορίας εξωτικών εντόμων.

