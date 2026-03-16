Απίστευτο επεισόδιο στον «Εκατομμυριούχο»: Σταμάτησε στα 90.000 ευρώ ενώ ήξερε την απάντηση για τα 300.000! (vid)

Ο Λευτέρης Σκόνδρας, πήρε τα 90.000 ευρώ και σταμάτησε πριν από την ερώτηση των 300.000 ευρώ στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Μία από τις πιο αγωνιώδεις στιγμές που έχουμε παρακολουθήσει ποτέ στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στον ΑΝΤ1. Ο Λευτέρης Σκόνδρας κατάφερε να φτάσει μία ανάσα πριν από το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ, όμως στην τελική του απόφαση επικράτησε ο ορθολογισμός από το αλόγιστο ρίσκο.

Ο παίκτης είχε ήδη πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία στο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, απαντώντας σωστά σε δύσκολες ερωτήσεις και ανεβαίνοντας σταδιακά τα επίπεδα του παιχνιδιού. Έτσι έφτασε μέχρι τη 14η και προτελευταία ερώτηση, εξασφαλίζοντας το ποσό των 90.000 ευρώ.

Η ερώτηση που του χάρισε τις 90.000 ευρώ

Η ερώτηση που τον έφερε ένα βήμα πριν από το μεγάλο έπαθλο αφορούσε την ιστορία της χριστουγεννιάτικης παράδοσης. «Ποια χώρα θεωρείται ότι ξεκίνησε την παράδοση του χριστουγεννιάτικου δέντρου;»

Οι επιλογές ήταν Γερμανία, Ρωσία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Λευτέρης, εμφανώς αγχωμένος, δήλωσε πως είχε «παγώσει» για λίγα δευτερόλεπτα πριν αποφασίσει να «κλειδώσει» την απάντηση «Α: Γερμανία».

Η ανακοίνωση του παρουσιαστή ότι η απάντηση ήταν σωστή προκάλεσε ανακούφιση και χαμόγελα στο πλατό, καθώς ο παίκτης εξασφάλισε τις 90.000 ευρώ και βρέθηκε μπροστά στη μεγαλύτερη απόφαση του παιχνιδιού.

Η ερώτηση των 300.000 ευρώ

Το επόμενο βήμα ήταν η τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση που θα μπορούσε να του χαρίσει το μεγάλο έπαθλο των 300.000 ευρώ.

Η ερώτηση ήταν η εξής:

«Ποιου ηθοποιού του Χόλιγουντ το πραγματικό όνομα είναι Μάικλ Ντάγκλας;»

Οι επιλογές ήταν:

Α: Μάικλ Κέιν

Β: Μάικλ Τζέι Φοξ

Γ: Μάικλ Φασμπέντερ

Δ: Μάικλ Κίτον

Κάπου εκεί, ο Αρναούτογλου έλυσε τη γραβάτα του και ο Λευτέρης άρχισε να σκέφτεται δυνατά τις πιθανότητες. Η απάντηση φαινόταν να «γυρίζει» στο μυαλό του, όμως η σιγουριά που απαιτείται για ένα τέτοιο ρίσκο δεν ήταν απόλυτη.

Το δίλημμα ήταν ξεκάθαρο. Αν απαντούσε σωστά, θα κέρδιζε 300.000 ευρώ. Αν όμως έκανε λάθος, θα έπεφτε πολύ χαμηλότερα από τις 90.000 που είχε ήδη εξασφαλίσει και συγκεκριμένα στις 10.000 ευρώ, που ήταν το προηγούμενο «μαξιλαράκι.»

Έτσι, έπειτα από αρκετή σκέψη, αποφάσισε να σταματήσει το παιχνίδι και να αποχωρήσει με το ποσό που είχε ήδη κερδίσει.

Όπως συμβαίνει πάντα στο τέλος, ο παρουσιαστής ρώτησε τον παίκτη τι θα απαντούσε αν αποφάσιζε να συνεχίσει. Ο Λευτέρης υπέδειξε την επιλογή «Δ: Μάικλ Κίτον».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποκαλύφθηκε ότι αυτή ήταν πράγματι η σωστή απάντηση. Ο ηθοποιός Μάικλ Κίτον γεννήθηκε με το όνομα Michael John Douglas, όμως αναγκάστηκε να επιλέξει καλλιτεχνικό όνομα επειδή το όνομα Michael Douglas ήταν ήδη... καβαντζωμένο από τον γνωστό ηθοποιό, γιο του Κερκ Ντάγκλας.

