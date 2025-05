Παίκτης του Εκατομμυριούχου έχασε το μεγαλύτερο ποσό από ένα ασυγχώρητο λάθος (vid)

Διαγωνιζόμενος έφτασε μέχρι την ερώτηση του 1 εκατομμυρίου χωρίς να χρησιμοποιήσει ούτε μία βοήθεια. Όμως μια λανθασμένη απάντηση τον οδήγησε στη μεγαλύτερη απώλεια χρηματικού ποσού στην ιστορία του τηλεπαιχνιδιού.

Στο επεισόδιο του Who Wants To Be A Millionaire (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος) με παρουσιαστή τον Jeremy Clarkson, ο Nicholas Bennett κατόρθωσε να φτάσει στο ποσό των £500.000 (περίπου 600.000 ευρώ) χωρίς να χρησιμοποιήσει καμία από τις τέσσερις διαθέσιμες βοήθειες, εντυπωσιάζοντας τόσο το κοινό όσο και τον ίδιο τον παρουσιαστή.

Η ερώτηση για τις £250.000 ήταν: «Ποια από τις παρακάτω ομάδες ΔΕΝ εισέβαλε ποτέ με επιτυχία στην πόλη της Ρώμης;» Οι επιλογές: α) Βησιγότθοι, β) Ούνοι, γ) Βάνδαλοι, δ) Γαλάτες.

Ο Nicholas εμφανίστηκε σίγουρος: «Ξέρω πως οι Γαλάτες εισέβαλαν νωρίς, οι Βάνδαλοι κατέστρεψαν την πόλη – από εκεί και η λέξη "βανδαλισμός". Δεν νομίζω πως οι Ούνοι τα κατάφεραν…». Παρότι είχε όλες τις βοήθειες διαθέσιμες, αποφάσισε να ρισκάρει: «Δεν το θεωρώ τυφλό μάντεμα. Λέω Ούνοι – τελική απάντηση». Και είχε δίκιο.

Ερώτηση των £500.000: Η σωστή επιλογή ενάντια στο κοινό

Η επόμενη ερώτηση ήταν: «Ποια από τις εξής μακρόβιες αμερικανικές sitcom είχε τα περισσότερα επεισόδια;» Επιλογές: The Big Bang Theory, Friends, The Office, Seinfeld.

Ο Nicholas ρώτησε το κοινό. Το 37% ψήφισε Friends, το 30% Seinfeld. Χρησιμοποίησε το 50/50, που άφησε τις επιλογές Big Bang Theory και The Office, αποκαλύπτοντας πως το κοινό είχε πέσει έξω. Παρότι δυσκολεύτηκε να βρει λόγια, απάντησε: The Big Bang Theory – και είχε δίκιο. Βρέθηκε μια ανάσα πριν το εκατομμύριο.

Η κρίσιμη στιγμή: Η ερώτηση για το £1.000.000

Η τελική ερώτηση ήταν: «Ποια από αυτές τις λέξεις, που επινοήθηκαν από διάσημους συγγραφείς, προέρχεται από τον τίτλο ενός παραμυθιού με τρεις πρίγκιπες;» Επιλογές: α) Πανδαιμόνιο, β) Serendipity, γ) Ουτοπία, δ) Yahoo.

Ο Nicholas ένιωσε πως ξεχώριζε το Yahoo, και ανακάλεσε μια πρόσφατη εμπειρία σε κουκλοθέατρο στην Ισπανία, όπου, όπως είπε, «κάποιος φώναζε Yahoo». Παρότι είχε ακόμα μια βοήθεια, επέλεξε να απαντήσει: Yahoo – τελική απάντηση.

Η σωστή απάντηση ήταν Serendipity, λέξη που επινοήθηκε από τον Horace Walpole, εμπνευσμένος από το παραμύθι The Three Princes of Serendip. Ο Nicholas απάντησε με ψυχραιμία: «Τουλάχιστον έχω ακόμα £125.000». Ο Clarkson, όμως, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το σοκ: «Θα έκλαιγα στο πάτωμα», είπε, και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ω θεέ μου! Είναι αυτή η μεγαλύτερη απώλεια στην ιστορία του Millionaire;»

Παρόλα αυτά, τον συνεχάρη: «Νομίζω πως δεν έχω ξανααπολαύσει τόσο πολύ παίκτη όσο εσένα. Συγχαρητήρια, απόλαυσε τα κέρδη σου». Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Clarkson υποδέχτηκε ξανά το κοινό λέγοντας: «Μόλις είδαμε κάποιον να χάνει, πιθανότατα, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του Who Wants To Be A Millionaire».