Η τράπεζα που απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους επειδή είχαν τους υπολογιστές ανενεργούς για ώρες!

Η Banco Itaú απέλυσε χιλιάδες υπαλλήλους μετά από έλεγχο τηλεργασίας που έδειξε έως και 4 ώρες μη χρήση των υπολογιστών. Συνδικάτα καταγγέλλουν καταχρηστικά μέτρα.

Μετά από εσωτερική αξιολόγηση, η εταιρεία διαπίστωσε ότι κατά τις ώρες τηλεργασίας, υπήρχαν περίοδοι έως και τεσσάρων ωρών χωρίς να καταγράφεται καμία κίνηση.

Η τηλεργασία γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη στις εταιρείες, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με το κατά πόσον το προσωπικό εκπληρώνει πράγματι τα καθήκοντά του. Έχοντας κατά νου αυτόν τον φόβο, η Banco Itaú, το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Βραζιλίας, διεξήγαγε μια εξαμηνιαία εσωτερική έκθεση παραγωγικότητας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοί της περνούσαν έως και τέσσερις ώρες χωρίς καμία καταγεγραμμένη δραστηριότητα κατά την τηλεργασία. Αυτό οδήγησε στην απόλυση περισσότερων από χίλιων εργαζομένων.

Για να συγκεντρώσει αυτά τα δεδομένα, τα οποία οδήγησαν σε μαζικές απολύσεις, η εταιρεία παρακολούθησε τον εξοπλισμό υπολογιστών των εργαζομένων. Πηγές στην εταιρεία εξηγούν ότι «η τηλεργασία έχει φέρει νέες ευκαιρίες, αλλά και νέες προκλήσεις στη διοίκηση. Καθήκον μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι της εταιρείας χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Εργαζόμενοι και συνδικάτα αγανακτισμένοι

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι θεωρούν αυτό το μέτρο «καταχρηστικό» και θέτει σε κίνδυνο τα εργασιακά δικαιώματα στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Ομοσπονδία Τραπεζικών Υπαλλήλων του Σάο Πάολο περιγράφει το μέτρο ως «απλό κριτήριο», καθώς «το γεγονός ότι ένας υπολογιστής δεν καταγράφει δραστηριότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εργαζόμενος δεν εργάζεται. Μπορεί να βρίσκεται σε τηλεφωνική συνάντηση, να εξετάζει έντυπα έγγραφα, να συντονίζει εργασίες με την ομάδα ή ακόμα και να αντιμετωπίζει προβλήματα σύνδεσης».

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν επίσης επικρίνει την αδυναμία να ληφθούν υπόψη πιθανές τεχνικές βλάβες, προβλήματα υγείας και η ανάγκη για διαλείμματα από τις πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Πιστεύουν επίσης ότι η τηλεργασία χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την εντατικοποίηση της ψηφιακής επιτήρησης.

Για τους λόγους αυτούς, το συνδικάτο ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά και θα απαιτήσει την επαναπρόσληψη των επηρεαζόμενων. Ζητά επίσης συνάντηση με τη διοίκηση για τον καθορισμό σαφών και διαφανών κριτηρίων για την αξιολόγηση της απόδοσης στο νέο υβριδικό εργασιακό περιβάλλον.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ