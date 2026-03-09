80χρονος έριξε επίτηδες το αυτοκίνητό του σε τράπεζα: «Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι»

Ένας 80χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα (9/3) το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας.

Ένας 80χρονος στη Θεσσαλονίκη έπεσε με το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη τραπεζικού υποκαταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/3) στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος συνελήφθη, φαίνεται πως έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό, πέφτοντας στην τζαμαρία. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε ότι ενήργησε σκόπιμα, επειδή η τράπεζα είχε προχωρήσει στην κατάσχεση του σπιτιού του.

