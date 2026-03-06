Τι φοβάται η Σουηδία: Η σύσταση στους πολίτες να έχουν μετρητά για μία εβδομάδα

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας καλεί τους πολίτες να έχουν στη διάθεσή τους μετρητά για μία εβδομάδα, προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για πολεμική σύγκρουση, κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες κρίσεις.

Συστάσεις προς τους πολίτες να διατηρούν μετρητά στο σπίτι, ικανά να καλύψουν βασικές ανάγκες για διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, απηύθυνε η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της εθνικής ετοιμότητας απέναντι σε ενδεχόμενες κρίσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επαρκούν για την αγορά τροφίμων, φαρμάκων και άλλων βασικών αγαθών σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης ή άλλης έκτακτης κατάστασης.

Η Riksbank συνιστά κάθε ενήλικος να διαθέτει τουλάχιστον 1.000 σουηδικές κορόνες - ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 110 δολάρια. Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να έχουν τραπεζικές κάρτες από διαφορετικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και να χρησιμοποιούν την εγχώρια υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών Swish.

Πρόκειται για την πρώτη οδηγία της σουηδικής κεντρικής τράπεζας που απευθύνεται απευθείας στο ευρύ κοινό σχετικά με τον τρόπο πραγματοποίησης πληρωμών σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

«Το ευρύ κοινό αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής άμυνας της Σουηδίας και η συμβολή του είναι καθοριστική για την ενίσχυση της εθνικής ετοιμότητας», επισημαίνει η τράπεζα. Όπως σημειώνει, η πρόσβαση σε πολλαπλές μεθόδους πληρωμής ενισχύει την ικανότητα των πολιτών να πραγματοποιούν συναλλαγές ακόμη και σε περιπτώσεις προσωρινών ταραχών, κρίσεων ή -στη χειρότερη περίπτωση- πολέμου.

Έντονη ανησυχία για το σύστημα πληρωμών

Οι οδηγίες αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των σουηδικών αρχών να προετοιμάσουν την κοινωνία για πιθανά σενάρια στρατιωτικής έντασης ή κυβερνοεπιθέσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων με τη Ρωσία και το Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση έχει αποστείλει σε όλα τα νοικοκυριά ενημερωτικό φυλλάδιο με πρακτικές οδηγίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως η αποθήκευση πόσιμου νερού και οι τρόποι πρόσβασης στην ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το σύστημα πληρωμών της Σουηδίας θεωρείται από τα πλέον ψηφιοποιημένα παγκοσμίως. Σήμερα μόλις μία στις δέκα συναλλαγές πραγματοποιείται με μετρητά, γεγονός που το καθιστά πιο ευάλωτο σε τεχνικές βλάβες ή κυβερνοεπιθέσεις.

Η Riksbank έχει ήδη ζητήσει την υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου για τη διασφάλιση μετρητών στην οικονομία, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί ακόμη σχετικό νομοσχέδιο. Παράλληλα, έχει προτείνει έως την 1η Ιουλίου να είναι διαθέσιμες στους πολίτες offline πληρωμές με κάρτα για βασικές αγορές, όπως τρόφιμα και φάρμακα, σε περίπτωση που παρουσιαστεί διακοπή στο σύστημα.

Παρόμοιες οδηγίες έχουν ήδη εκδώσει οι κεντρικές τράπεζες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας -δύο χώρες που επίσης συνορεύουν με τη Ρωσία- προτρέποντας τους πολίτες να διατηρούν μετρητά και περισσότερες από μία τραπεζικές κάρτες για λόγους ασφαλείας.

