Νετανιάχου: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι μαριονέτα των Φρουρών της Επανάστασης»

Σκληρή επίθεση Νετανιάχου κατά του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και μήνυμα προς τον ιρανικό λαό ότι «η στιγμή της ελευθερίας πλησιάζει».

Σκληρή επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μαριονέτα» των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να παρέχει «ασφάλεια ζωής» σε ηγετικά στελέχη που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις την Πέμπτη (12/3), ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, τονίζοντας ότι πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο επιρροής του Ιράν δεν μπορούν να θεωρούνται προστατευμένα από ενδεχόμενες ενέργειες του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ -γιος του Αλί Χαμενεΐ- βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Φρουρών της Επανάστασης και, όπως υποστήριξε, αποφεύγει ακόμη και δημόσιες εμφανίσεις.

Μήνυμα προς τον ιρανικό λαό

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απηύθυνε παράλληλα μήνυμα προς τους πολίτες του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι πλησιάζει η στιγμή κατά την οποία θα μπορέσουν να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς της χώρας τους.

Όπως ανέφερε, το Ισραήλ εργάζεται -όπως είπε- για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στον ιρανικό λαό «να απομακρύνει το σκληρό τυραννικό καθεστώς που τον καταπιέζει εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα στις δομές των Φρουρών της Επανάστασης, αναφέροντας επιθέσεις σε βάσεις, δυνάμεις ασφαλείας και σημεία ελέγχου.

«Η στιγμή που θα μπορέσετε να ανοίξετε έναν νέο δρόμο ελευθερίας πλησιάζει. Αυτή η στιγμή έρχεται όλο και πιο κοντά», δήλωσε απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες, προσθέτοντας ότι η τελική εξέλιξη εξαρτάται από τους ίδιους.

Αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Νετανιάχου επανέλαβε επίσης τις ανησυχίες του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι φιλοδοξίες της Τεχεράνης για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων καθιστούσαν απαραίτητη την άμεση αντίδραση.

Όπως υποστήριξε, αν δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα μέτρα, η «βιομηχανία θανάτου» του Ιράν -όπως την χαρακτήρισε- θα μπορούσε σε λίγους μήνες να καταστεί απρόσβλητη από στρατιωτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται για να αποτρέψουν την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, τα οποία αποτελούν απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια.

