Η NASA παρουσιάζει τον Άρη με μια σαφήνεια και φαίνεται κάτι που δεν έχει ξαναδεί κανείς

Κάμερα της NASA έχει καταγράψει εικόνες που παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία οι επιστήμονες δεν είχαν δει μέχρι τώρα.

Πολλές είναι οι διαστημικές αποστολές που έχει πραγματοποιήσει η NASA στον πλανήτη Άρη. Το ρόβερ Perseverance ήταν το τελευταίο που έφτασε εκεί (προσεδαφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021), όμως πριν από αυτό υπήρξαν και άλλα. Μακριά από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη βρίσκεται ο ανιχνευτής Mars Reconnaissance Orbiter, ένα διαστημόπλοιο που από τον Οκτώβριο του 2006 συλλέγει εικόνες υψηλής ανάλυσης.

Καθώς συμπληρώνονται δύο δεκαετίες από την έναρξη της αποστολής του, παραμένει ακόμη ενεργό σήμερα, αναζητώντας ενδείξεις για την παρουσία νερού κάποια στιγμή στην ιστορία του Άρη. Χάρη στην κάμερα HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment – Επιστημονικό Πείραμα Απεικόνισης Υψηλής Ανάλυσης), το σκάφος έχει καταγράψει εικόνες του κόκκινου πλανήτη με ποιότητα που σπάνια έχει παρατηρηθεί.

For 20 years, our Mars Reconnaissance Orbiter has searched the planet for signs of long-ago water. It has sent back photos that are not only stunning, but useful – they'll help us when future astronauts land on Mars to explore it. Which is your favorite? pic.twitter.com/mc4wHYjqm5 — NASA (@NASA) March 10, 2026

«Μία από τις κάμερες του τροχιακού ανιχνευτή είναι η μεγαλύτερη που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πλανητική αποστολή. Ενώ οι προηγούμενες κάμερες άλλων τροχιακών σκαφών στον Άρη μπορούσαν να εντοπίσουν αντικείμενα όχι μικρότερα από ένα σχολικό λεωφορείο, αυτή η κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει κάτι τόσο μικρό όσο ένα τραπέζι», τονίζει η NASA σχετικά με τις δυνατότητες του ανιχνευτή. Η διαστημική υπηρεσία μοιράστηκε επίσης, μια σειρά εικόνων για να γιορτάσει αυτή την 20η επέτειο.

Πρόκειται για φωτογραφίες τραβηγμένες από την τροχιά του Άρη, οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να παρατηρηθούν από την ίδια την επιφάνεια του πλανήτη. Από αμμόλοφους τέλεια σχηματισμένους από τον άνεμο μέχρι βραχώδεις σχηματισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τους γνωστούς στη Γη. Η κάμερα HiRISE επιτρέπει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας, παρόλο που οι εικόνες λαμβάνονται από την τροχιά του Άρη. Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί ήδη περισσότερες από 100.000 εικόνες.

«Για 20 χρόνια, ο ανιχνευτής μας Mars Reconnaissance Orbiter αναζητά στον πλανήτη σημάδια αρχαίου νερού. Έχει στείλει φωτογραφίες που δεν είναι μόνο εντυπωσιακές, αλλά και χρήσιμες: θα μας βοηθήσουν όταν μελλοντικοί αστροναύτες προσγειωθούν στον Άρη για να τον εξερευνήσουν», διευκρινίζει η NASA. Ένας στόχος που, σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δεκαετίες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ