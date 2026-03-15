Αθώος o Ισπανός που κατηγορήθηκε ότι «έφαγε» 250.000 ευρώ από Αυστριακό επιχειρηματία

Δικαστήριο στην Τενερίφη αθώωσε άνδρα που κατηγορούνταν ότι εκμεταλλεύτηκε την δύσκολη κατάσταση Αυστριακού επιχειρηματία και υπεξαίρεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ από την περιουσία του.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο της Σάντα Κρουζ στην Τενερίφη έκρινε ότι δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις κατηγορίες για διακεκριμένη απάτη, κλοπή ταυτότητας και υπεξαίρεση. Ως αποτέλεσμα, ο κατηγορούμενος απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία που σχετιζόταν με τη διαχείριση της περιουσίας του εκλιπόντος.

Ο Αυστριακός επιχειρηματίας ζούσε στην Τενερίφη από το 1988 και δραστηριοποιούνταν στον χώρο των ακινήτων. Για πολλά χρόνια διατηρούσε φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να τον βοηθούσε σε καθημερινές υποχρεώσεις και στη φροντίδα της κατοικίας του.

Το 2017 ο επιχειρηματίας νοσηλεύτηκε έπειτα από προβλήματα υγείας. Ιατρικές γνωματεύσεις έκαναν λόγο για προηγούμενο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ υπήρχαν ενδείξεις συνδρόμου που πιθανόν συνδεόταν με γνωστική εξασθένηση και χρόνια κατανάλωση αλκοόλ. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε για περαιτέρω θεραπεία στο εξωτερικό και τελικά πέθανε στη Βιέννη στις 16 Οκτωβρίου 2020.

Κατά την περίοδο από το 2017 έως τον θάνατό του, ο κατηγορούμενος είχε στην κατοχή του τα κλειδιά της κατοικίας και του αυτοκινήτου του επιχειρηματία, καθώς και μια τραπεζική κάρτα, την οποία -όπως υποστήριξε- χρησιμοποιούσε για αναλήψεις χρημάτων που προορίζονταν για τη συντήρηση του σπιτιού.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, ωστόσο, κατήγγειλε ότι ο άνδρας εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση υγείας του πατέρα τους και πραγματοποίησε χωρίς άδεια αναλήψεις και τραπεζικές συναλλαγές μεγάλου ύψους. Σύμφωνα με την καταγγελία, την περίοδο 2015–2017 έγιναν αναλήψεις και πληρωμές που ξεπερνούσαν συνολικά τις 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι ο κατηγορούμενος προσποιήθηκε τον επιχειρηματία για να ρευστοποιήσει χρηματοοικονομικά προϊόντα αξίας περίπου 247.680 ευρώ, ενώ κατηγορήθηκε και για χρήση του οχήματός του χωρίς άδεια.

Το δικαστήριο, ωστόσο, κατέληξε ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν επαρκή για να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η ενοχή του. Στην απόφαση επισημαίνεται ότι δεν τεκμηριώθηκε πως οι αναλήψεις έγιναν χωρίς γνώση ή συγκατάθεση του επιχειρηματία, ούτε ότι ο κατηγορούμενος ιδιοποιήθηκε το αυτοκίνητο ή τις επενδύσεις του προς ίδιο όφελος. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή του από τις κατηγορίες.

