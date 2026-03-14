«Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν σε άμυνα»: Τα πρώτα λόγια του κατηγορουμένου για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ

Η αστυνομία εξετάζει οπαδικά και προσωπικά κίνητρα για τη φονική συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη.

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να παρουσιάζει αρκετά αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα της αιματηρής συμπβλοκής.

Ο νεαρός εμφανίστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής στην αστυνομία και λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αντικρουόμενες εκδοχές από τον κατηγορούμενο

Στην αρχική του κατάθεση ο 23χρονος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ που τον χτυπούσαν με τα χέρια. «Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και με αυτό τον χτύπησα. Δεν σκόπευα να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», ισχυρίστηκε. Όπως ο ίδιος ανέφερε αρχικά, δεν γνώριζε τα συγκεκριμένα άτομα.

Ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται να ανασκεύασε μέρος των αρχικών του λεγομένων. Όπως προέκυψε από την έρευνα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο περιστατικό φαίνονται τρία άτομα, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε τελικά ότι γνώριζε το θύμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε ήταν δικό του, σε αντίθεση με τον αρχικό ισχυρισμό ότι το βρήκε στο σημείο της συμπλοκής.

Τα κίνητρα στο μικροσκόπιο των αρχών

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το τι προκάλεσε το αιματηρό περιστατικό. Ένα από τα σενάρια που ερευνώνται είναι το οπαδικό κίνητρο, καθώς ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από οπαδούς αντίπαλης ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Από την άλλη πλευρά, οι φίλοι του 20χρονου που ήταν μαζί του υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν μόνος τη στιγμή της επίθεσης, αλλά συνοδευόταν από ακόμη ένα άτομο.

Οι αρχές ερευνούν επίσης αν υπάρχει σύνδεση του περιστατικού με παλαιότερη επίθεση σε κατάστημα που ανήκει στον πατέρα του 23χρονου, η οποία είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή πριν από μερικούς μήνες.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις τελευταίες στιγμές πριν καταρρεύσει ο 20χρονος.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις νεαροί με κουκούλες να τρέχουν από την οδό Παπαδημητρίου. Λίγα μέτρα πιο κάτω, στη διασταύρωση με την οδό Αργοναυτών, ο ένας από αυτούς φαίνεται να απομακρύνεται από την παρέα και λίγο αργότερα να παραπατά, να πέφτει πάνω σε κάδο απορριμμάτων και να σωριάζεται στο πεζοδρόμιο.

Περαστικός που αντιλήφθηκε το περιστατικό φώναξε τους φίλους του 20χρονου να επιστρέψουν και έσπευσε να τον βοηθήσει. Στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του.

Η ιατροδικαστική εξέταση

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξαν ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές από αιχμηρό αντικείμενο. Το ένα τραύμα εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και το δεύτερο στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις. Έχουν ήδη ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με αξονική τομογραφία και τη νεκροψία νεκροτομή.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις από τους φίλους του 20χρονου που βρίσκονταν μαζί του τη στιγμή της επίθεσης, καθώς εκτιμούν ότι οι μαρτυρίες τους θα βοηθήσουν να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή.

