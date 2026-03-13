Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Το νέο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, καθώς εξετάζεται σύνδεση με ομάδα «κυνηγών παιδόφιλων».

Νέα δεδομένα φαίνεται πως έχουμε στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη.

Αρχικά όλες οι ενδείξεις συνέκλιναν αποκλειστικά και μόνο σε οπαδικά κίνητρα πίσω από την επίθεση, ωστόσο σύμφωνα με ολοένα και περισσότερες πληροφορίες, πλέον μπαίνει στο κάδρο των ερευνών και η δράση μιας ομάδας «κυνηγών παιδόφιλων» η οποία δρούσε στην περιοχή.

Νέα τροπή στην υπόθεση

Συγκεκριμένα, το νεαρό θύμα αναφέρεται ότι ανήκε σε ομάδα 10 νεαρών που, προφασιζόμενοι ότι είναι ανήλικες κοπέλες, έκλειναν ραντεβού στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη σε ενήλικες παιδόφιλους, με σκοπό να τους παγιδεύσει και να τους επιτεθεί.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο αστυνομικός ρεπόρτερ Θεοδόσης Πάνου, το θύμα είχε ταυτοποιηθεί ως ένας εκ των δέκα δραστών που έκλειναν ραντεβού σε άτομα για να συνευρεθούν δήθεν με ανήλικα κορίτσια και όταν εμφανίζονταν τα άτομα στα προκαθορισμένα σημεία, τους επιτίθεντο.

Τα ραντεβού και οι επιθέσεις γίνονταν στο άλσος Μετεώρων και η ομάδα στην οποία ανήκε είχε κάνει 5 τέτοιες επιθέσεις από 10-11-2025 έως 30-11-2025. Σε βάρος του θύματος και άλλων 9 δραστών είχε σχηματιστεί δικογραφία από το ΤΕΕ Παύλου Μελά για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός αθλητικής ομάδας και συγκεκριμένα του ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να έχει απασχολήσει για οπαδικά επεισόδια στο παρελθόν.

