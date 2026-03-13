Το πιο βίαιο περιστατικό στην ιστορία των Όσκαρ: Όταν ο Τζον Γουέιν προσπάθησε να επιτεθεί σε ιθαγενή ηθοποιό

Η ομιλία μιας ιθαγενής ηθοποιού στα Όσκαρ προκάλεσε τέτοια οργή που χρειάστηκε να επέμβει η ασφάλεια.

Τα Όσκαρ έχουν χαρίσει μερικές από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν έλειψαν όμως και τα σκηνικά που προκάλεσαν αμηχανία, ένταση ή ακόμη και οργή. Πολλοί θυμούνται το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ το 2022 ή την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που είχε προκαλέσει κάποτε ο Φρανκ Σινάτρα. Ωστόσο, ένα περιστατικό από τη δεκαετία του ’70 θεωρείται από πολλούς το πιο βίαιο που συνέβη ποτέ στη σκηνή των Όσκαρ.

Πρωταγωνιστής σε εκείνη την ιστορία ήταν ο θρύλος των γουέστερν, Τζον Γουέιν, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να επιτεθεί σε μια νεαρή ιθαγενή ηθοποιό την ώρα που εκείνη βρισκόταν στη σκηνή της τελετής.

Η νίκη του Μάρλον Μπράντο και το μήνυμα διαμαρτυρίας

Το περιστατικό συνέβη στα Όσκαρ του 1973. Εκείνη τη χρονιά, ο Μάρλον Μπράντο θεωρούνταν το απόλυτο φαβορί για το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου χάρη στην εμβληματική του ερμηνεία στον «Νονό». Όταν ανακοινώθηκε το όνομά του ως νικητή, ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στην τελετή.

Αντί για τον Μπράντο, στη σκηνή ανέβηκε η 26χρονη ιθαγενής ηθοποιός και ακτιβίστρια Sacheen Littlefeather. Η παρουσία της είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό: να μεταφέρει ένα μήνυμα διαμαρτυρίας εκ μέρους του ηθοποιού για τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ και ιδιαίτερα τα γουέστερν απεικόνιζαν τους ιθαγενείς Αμερικανούς.

Οι διοργανωτές της τελετής είχαν ήδη προειδοποιήσει τη Sacheen Littlefeather πριν ανέβει στη σκηνή ότι δεν μπορούσε να μιλήσει για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Το πλήρες κείμενο που είχε γράψει ο Μάρλον Μπράντο ήταν αρκετών σελίδων και περιλάμβανε σκληρή κριτική για τον τρόπο με τον οποίο το Χόλιγουντ απεικόνιζε τους ιθαγενείς Αμερικανούς, ιδιαίτερα μέσα από τα γουέστερν. Η ίδια αναγκάστηκε να περιορίσει το μήνυμα σε λίγες φράσεις, καθώς της είχε γίνει σαφές ότι αν ξεπερνούσε το χρονικό όριο θα επενέβαινε η ασφάλεια της τελετής.

Καθώς μιλούσε, το κοινό αντέδρασε έντονα. Από τις θέσεις των θεατών ακούστηκαν γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες, ενώ κάποιοι χειροκροτούσαν την τοποθέτησή της. Η ίδια έχει περιγράψει ότι αρκετοί παρευρισκόμενοι προχώρησαν ακόμη και σε ειρωνικές ή ρατσιστικές χειρονομίες εναντίον της, μετατρέποντας τη στιγμή σε μια από τις πιο αμήχανες στην ιστορία της τελετής.

Όταν ο Τζον Γουέιν προσπάθησε να ανέβει στη σκηνή

Η ένταση κορυφώθηκε στα παρασκήνια της τελετής. Σύμφωνα με όσα αφηγήθηκε αργότερα η ίδια η Littlefeather, ο Τζον Γουέιν εξοργίστηκε όταν άκουσε την κριτική προς τα γουέστερν και προσπάθησε να ανέβει στη σκηνή για να τη σταματήσει. Όπως υποστήριξε η ηθοποιός, έξι άνδρες ασφαλείας χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν για να μην φτάσει μέχρι το βήμα.

«Άκουσα μια μεγάλη αναστάτωση πίσω μου την ώρα που μιλούσα. Αργότερα έμαθα ότι έξι άνθρωποι της ασφάλειας κρατούσαν τον Τζον Γουέιν για να μην ανέβει στη σκηνή και μου επιτεθεί», είχε δηλώσει χρόνια μετά.

Το περιστατικό δεν πήρε τότε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα ενημέρωσης, όμως η ίδια το χαρακτήρισε αργότερα ως «την πιο βίαιη στιγμή που συνέβη ποτέ στα Όσκαρ».

Την ίδια βραδιά, πάντως, ο Κλιντ Ίστγουντ, που ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, έκανε ένα σχόλιο που επίσης προκάλεσε αντιδράσεις. Με εμφανή ειρωνεία, είπε ότι δεν ήξερε αν θα έπρεπε να παρουσιάσει το βραβείο «εκ μέρους όλων των καουμπόηδων που είχαν σκοτωθεί στα γουέστερν του Τζον Φορντ», μια ατάκα που πολλοί θεώρησαν σαρκαστική απάντηση στο μήνυμα διαμαρτυρίας της Littlefeather.

Η καθυστερημένη συγγνώμη της Ακαδημίας

Για δεκαετίες το περιστατικό έμεινε ουσιαστικά χωρίς επίσημη αντίδραση. Η Sacheen Littlefeather υποστήριξε ότι μετά τη βραδιά εκείνη αποκλείστηκε από πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις και επαγγελματικές ευκαιρίες.

Σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, η Ακαδημία αποφάσισε να της στείλει επίσημη επιστολή συγγνώμης. Ο τότε πρόεδρος της Ακαδημίας αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση που δέχθηκε ήταν άδικη και ότι είχε πληρώσει βαρύ προσωπικό τίμημα για εκείνη την εμφάνιση.

Η ίδια απάντησε με μια δόση χιούμορ: «Οι Ινδιάνοι είμαστε πολύ υπομονετικοί άνθρωποι. Χρειάστηκαν μόνο 50 χρόνια για να έρθει αυτή η συγγνώμη».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ