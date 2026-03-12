Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν νέα γέφυρα που θα συνδέει Κίνα και Βόρεια Κορέα

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν κατασκευή υποδομών γύρω από τη νέα γέφυρα του ποταμού Γιαλού, που θα μπορούσε να ενισχύσει το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας.

Δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν το τελευταίο διάστημα αποκαλύπτουν την πρόοδο σε μια σημαντική υποδομή στα σύνορα της Κίνας με τη Βόρεια Κορέα, η οποία ενδέχεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, οι εικόνες δείχνουν ότι γύρω από τη λεγόμενη Νέα Γέφυρα του ποταμού Γιαλού έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή εγκαταστάσεις τελωνείων, σημεία ελέγχου μετανάστευσης και μεγάλα κτίρια logistics που προορίζονται για αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων.

Η υποδομή βρίσκεται κοντά στην κινεζική πόλη Νταντόνγκ, η οποία αποτελεί βασικό κόμβο εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Στις εικόνες διακρίνονται ακόμη οδικές σημάνσεις στη κινεζική πλευρά της γέφυρας, με ενδείξεις όπως «Λωρίδα εισόδου φορτηγών» και «Λωρίδα εισόδου επιβατικών οχημάτων», στοιχείο που υποδηλώνει ότι το έργο προετοιμάζεται για μελλοντική λειτουργία, παρότι δεν έχει ακόμη ανοίξει.

Ενδείξεις επαναπροσέγγισης Πεκίνου - Πιονγιάνγκ

Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης υποδομής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία φαίνεται να ενισχύονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης τον Σεπτέμβριο ότι η συνεργασία με το Πεκίνο εισέρχεται σε νέα φάση.

Ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων επιβεβαιώθηκε και από ειδικούς του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, μεταξύ των οποίων ο αναλυτής Joseph Bermudez Jr. και η ερευνήτρια Jennifer Jun.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Βόρεια Κορέα κατασκεύασε το τελευταίο έτος εγκαταστάσεις τελωνειακών ελέγχων και αποθηκών κοντά στη γέφυρα, αν και η πρόοδος των εργασιών φαίνεται να επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο χωρίς σαφή εξήγηση.

Σχέδια για ενίσχυση του εμπορίου

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την επανεκκίνηση ορισμένων διασυνοριακών μεταφορών. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι πρόκειται να επαναληφθούν σιδηροδρομικές υπηρεσίες μεταξύ Πεκίνου, Νταντόνγκ και Πιονγιάνγκ, για πρώτη φορά μετά από περίπου έξι χρόνια. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα εξυπηρετούν κυρίως εμπορικές δραστηριότητες.

Οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών ήδη παρουσιάζουν αυξητική τάση. Το περασμένο έτος οι κινεζικές εξαγωγές προς τη Βόρεια Κορέα ανήλθαν σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 25% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η Πιονγιάνγκ είχε κλείσει τα σύνορά της το 2020 λόγω της πανδημίας COVID‑19, περιορίζοντας σημαντικά το εμπόριο και τις μετακινήσεις. Παρότι η χώρα παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή για τον τουρισμό, τα σημάδια επανεκκίνησης των οικονομικών επαφών με την Κίνα γίνονται ολοένα και πιο εμφανή.

Όπως σημειώνει ο ειδικός σε θέματα Βόρειας Κορέας και καθηγητής στο Kyungnam University, Lim Eul‑chul, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν ήδη ανοίξει δίαυλους συζήτησης σε πολλούς τομείς -από την οικονομία μέχρι την ασφάλεια- θέτοντας τις βάσεις για μια νέα φάση στις διμερείς σχέσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ