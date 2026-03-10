Τέμπη: Διεκόπη ξαφνικά η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο - Η πρόεδρος ένιωσε αδιαθεσία
Η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συμμετείχε στο δυστύχημα των Τεμπών διακόπηκε ξαφνικά την Τρίτη (10/3) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, λόγω αδιαθεσίας της προέδρου της έδρας, σύμφωνα με το larissanet.gr.
Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εξετάστηκε δικαστικός πραγματογνώμονας, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρων υπεράσπισης και κατηγορίας.
Λόγω της απρόσμενης διακοπής δεν προχώρησε η συζήτηση για την επιλογή ειδικού μάρτυρα που θα αξιολογήσει τα ψηφιακά δεδομένα των κατασχεθέντων συσκευών των πραγματογνωμόνων.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας υπέβαλαν αίτημα να λάβουν αντίγραφα των ψηφιακών δεδομένων.
Η δίκη έχει οριστεί να συνεχιστεί στις 19 Μαρτίου, με την εξέταση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.
