Νέα ανάλυση αποκαλύπτει κάτι εντελώς παράδοξο, αφού το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ αποδείχθηκε πως αναφέρεται περισσότερες φορές στα αρχεία Επστάιν, από το όνομα του Θεού στη Βίβλο.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται στα αρχεία Επστάιν περισσότερες φορές από όσες αναφέρεται ο Θεός στη Βίβλο.

Η ανάλυση των New York Times έδειξε ότι υπάρχουν περισσότερες από 5.300 αναφορές στον Τραμπ στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν. Συγκριτικά, σύμφωνα με τον ιστότοπο Christian Bible Reference, η λέξη «Θεός» εμφανίζεται περίπου 3.000 φορές στην Παλαιά Διαθήκη (αν και ο αριθμός ποικίλλει ανάλογα με τη μετάφραση).

Η ιδιαίτερη σχέση του Τραμπ με τον Επστάιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είχε κοινωνικές επαφές με τον Επστάιν τη δεκαετία του 1990, προτού επέλθει ρήξη στις σχέσεις τους στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το 2019, ο Τραμπ είχε δηλώσει: «Τον γνώριζα όπως όλοι στο Palm Beach. Ήταν μόνιμος κάτοικος εκεί. Είχαμε μια κόντρα πριν από πολύ καιρό. Δεν νομίζω να του έχω μιλήσει εδώ και 15 χρόνια. Δεν ήμουν θαυμαστής του».

Οι καταγγελίες και το «λάθος» του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Πρόσφατα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης απελευθέρωσε έγγραφα που προηγουμένως είχαν κρατηθεί, περιλαμβάνοντας ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες. Μεταξύ αυτών, μια γυναίκα κατέθεσε στο FBI ότι δέχθηκε επίθεση από τον Επστάιν και τον Τραμπ, ούσα έφηβη (μεταξύ 13 και 15 ετών).

Το DOJ εξήγησε ότι αυτά τα αρχεία είχαν μείνει εκτός δημοσιότητας κατά λάθος, καθώς είχαν χαρακτηριστεί λανθασμένα ως διπλότυπα. Ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» μιας γυναίκας με ποινικό μητρώο, τονίζοντας ότι ο Τραμπ έχει «απαλλαγεί πλήρως» από τη δημοσιοποίηση των αρχείων.

Πολιτική αντιπαράθεση στο Κογκρέσο για τη «Βίβλο του Τραμπ»

Το ζήτημα της συχνότητας των αναφορών προκάλεσε ένταση στο Κογκρέσο μεταξύ του αντιπροσώπου Jared Moskowitz και της Γενικής Εισαγγελέως Pam Bondi. Όταν ο πρώτος συνέκρινε τις αναφορές με τη Βίβλο, η δεύτερη απάντησε: «Δεν υπάρχει τίποτα αστείο στο να κοροϊδεύετε τη Βίβλο και να κρατάτε μια "Βίβλο του Τραμπ". Κάνατε ένα αστείο και το βρίσκω προσβλητικό».

