Έφοδος της ΕΛΑΣ σε πολεοδομίες της Αττικής: Τουλάχιστον έξι συλλήψεις μελών κυκλώματος για «διευθετήσεις»

H ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έφοδο σε γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα «διευθευτήσεων».

Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα «διευθευτήσεων» πραγματοποίησαν χθες, Παρασκευή (5/6) αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ έλαβε χώρα σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr