Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος συζυγοκτόνος για την δολοφονία της Βασιλικής

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος καθ΄ομολογία γυναικοκτόνος για την δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, μετά την απολογία του.

Στη φυλακή μέχρι τη δίκη ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η διαδικασία της απολογίας του 41χρονου για την γυναικοκτονία της συζύγου του, διήρκεσε περισσότερες από έξι ώρες και όταν ολοκληρώθηκε, ομόφωνα ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

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