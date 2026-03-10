Η κρυφή λειτουργία του Instagram που έχει ξετρελάνει τους χρήστες

Μια κρυφή λειτουργία του Instagram μόλις ανακαλύφθηκε από τους χρήστες και την έχουν λατρέψει.

Το Instagram πρόσθεσε διακριτικά μια λειτουργία που οι χρήστες μόλις τώρα ανακαλύπτουν και μέχρι στιγμής δείχνουν να την απολαμβάνουν.

Πλέον τα feeds είναι γεμάτα με matcha, Pilates, padel και προσεγμένη αισθητική, αλλά κάποτε οι φωτογραφίες ήταν πιο θολές, πιο αυθόρμητες και αρκετά τυχαίες. Όμως οι millennials το λάτρευαν.

Στη δεκαετία του 2010 , τα feeds ήταν γεμάτα με #OOTD (outfit of the day) με σορτσάκια Topshop με την αμερικανική σημαία, disco pants από American Apparel και φυσικά τοστ αβοκάντο, που για κάποιον άγνωστο λόγο εκνεύριζε τις προηγούμενες γενιές.

Τώρα, οι χρήστες του Instagram ανακάλυψαν ότι μπορούν να ρίξουν μια ματιά στις παλιότερες «φάσεις» του εαυτού τους ταξινομώντας τις δραστηριότητες των likes τους από τα παλαιότερα προς τα νεότερα, κάτι που έχει προκαλέσει ένα κύμα νοσταλγίας.

Παρόλο που η λειτουργία υπάρχει εδώ και καιρό, τελευταία τραβάει την προσοχή των χρηστών, με τη Billie Eilish να κάνει τη μόδα πιο δημοφιλή νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε ένα Instagram Story της, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι τα πρώτα likes που είχε κάνει ήταν (φυσικά) μόνο σε φωτογραφίες του Justin Bieber. Τώρα, πολλοί στρέφονται στο X/Twitter για να μοιραστούν τις δικές τους ανακαλύψεις.

Κάποιος αστειεύτηκε: «Ό,τι κι αν κάνετε, μην μπείτε στις ρυθμίσεις του Instagram και ανοίξετε τα likes σας για να τα ταξινομήσετε από τα παλαιότερα προς τα νεότερα. Άμεσο cringe-fest, Θεέ μου».

Όσο για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει την συγκεκριμένη διαδικασία; Στις ρυθμίσεις υπάρχει η καρτέλα «Your Activity» (Η δραστηριότητά σας) όπου μπορείτε να δείτε όλα τα likes που έχετε κάνει. Απλώς φιλτράρετε την ενότητα σε «Oldest to Newest» (Από τα παλαιότερα στα νεότερα) και η λειτουργία είναι έτοιμη.

