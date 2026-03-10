Ο Τραμπ μίλησε για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε
Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε περίπου 15% σήμερα (10/3), ακολουθώντας την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος του.
Λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στις 9 τπ πρωί (ώρα Ελλάδος), το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, κατέγραψε μείωση 14,61% στα 48,21 ευρώ η μεγαβατώρα.
Η στροφή αυτή στην αγορά καταγράφηκε μετά την απρόσμενη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος της χθεσινής ημέρας, με την οποία διαβεβαίωσε ότι ο πόλεμος τελειώνει.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα», προειδοποιώντας όμως για σκληρή στρατιωτική απάντηση αν διαταραχθεί η ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ.
