Μυστήριο με ισραηλινό F-16 που εμφανίστηκε με «κόκκινες» βόμβες 900 κιλών

Ένα ισραηλινό F-16 εμφανίστηκε να μεταφέρει βαριές βόμβες ακριβείας JDAM, με λεπτομέρειες που τραβούν την προσοχή.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από την ισραηλινή αεροπορία προκάλεσαν έντονη συζήτηση στους στρατιωτικούς αναλυτές. Στις φωτογραφίες φαίνεται ένα μαχητικό F-16C/D Barak να μεταφέρει δύο βόμβες GBU-31 JDAM βάρους 2.000 λιβρών (ήτοι, 907 κιλά), όμως αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή δεν ήταν το αεροσκάφος αλλά τα σημάδια πάνω στα όπλα.

Οι συγκεκριμένες βόμβες εμφανίζονται με ασυνήθιστες κόκκινες και κίτρινες σημάνσεις, κάτι που δεν συναντάται συχνά σε τυπικές διαμορφώσεις JDAM. Οι εικόνες δημοσιεύθηκαν μαζί με αναφορά του διοικητή της αεροπορικής βάσης Ραμάτ Νταβίντ για πρόσφατες αποστολές που πραγματοποιήθηκαν βαθιά μέσα στο Ιράν, ακόμη και πάνω από την Τεχεράνη.

Οι περίεργες κόκκινες σημάνσεις που τράβηξαν την προσοχή

Αυτό που ξεχωρίζει στις φωτογραφίες είναι μια κόκκινη λωρίδα γύρω από τη μύτη της βόμβας και ένα κόκκινο εξάρτημα στο μπροστινό τμήμα της. Παράλληλα, υπάρχει και η πιο συνηθισμένη κίτρινη λωρίδα που βρίσκεται κοντά στο εμπρόσθιο μέρος.

Στη στρατιωτική σήμανση πυρομαχικών των ΗΠΑ, η κίτρινη λωρίδα σημαίνει ότι το όπλο περιέχει εκρηκτική γόμωση υψηλής ισχύος. Η παρουσία όμως της κόκκινης σήμανσης είναι πολύ πιο ασυνήθιστη και σπάνια εμφανίζεται σε τυπικές βόμβες JDAM.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κόκκινη λωρίδα μπορεί να υποδηλώνει εμπρηστική γόμωση, κάτι που οδήγησε σε εικασίες ότι οι συγκεκριμένες βόμβες ίσως δεν είναι απλώς συμβατικές εκρηκτικές.

״אנו טסים לעומק שטח האויב ומעל עיר הבירה שלו, טהרן, בנחישות ועם תחושת שליחות עמוקה. לא נעצור.

צוותי האוויר מבצעים את משימתם הרחק מישראל, בסיכון גבוה, גם כשמערך ההגנה האווירי של האויב שיגר עליהם עשרות טילי קרקע-אוויר.



צוותי הקרקע, הטייסים, והנווטים בבסיס פועלים סביב השעון, באומץ… pic.twitter.com/BMFGFL8X7a March 3, 2026

Η πιθανή σύνδεση με μια σπάνια βόμβα

Μία από τις λίγες γνωστές εκδόσεις JDAM που συνδέονται με εμπρηστικό φορτίο είναι η BLU-119/B Crash PAD. Πρόκειται για ένα σχετικά άγνωστο όπλο που δεν έχει παρουσιαστεί συχνά δημόσια.

Στην πραγματικότητα, το JDAM δεν είναι από μόνο του μια βόμβα αλλά ένα κιτ καθοδήγησης. Το σύστημα προσθέτει ουραίο τμήμα με πτερύγια και καθοδήγηση μέσω GPS, επιτρέποντας σε μια απλή βόμβα να κατευθυνθεί με μεγάλη ακρίβεια προς τον στόχο της.

Το κιτ αυτό τοποθετείται συνήθως σε βόμβες της οικογένειας Mk-80, δημιουργώντας διάφορες εκδόσεις JDAM με διαφορετικές γομώσεις και αποστολές.

Ένα όπλο που δημιουργήθηκε για χημικά και βιολογικά όπλα

Η BLU-119/B Crash PAD αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και προοριζόταν για ειδικές αποστολές. Η χρήση της είχε εξεταστεί ήδη από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Το συγκεκριμένο όπλο συνδυάζει περίπου 65 κιλών εκρηκτικών με περίπου 190 κιλά λευκού φωσφόρου. Η λογική πίσω από αυτό το μείγμα είναι συγκεκριμένη.

Πρώτα η έκρηξη ανοίγει αποθήκες ή καταφύγια που περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Στη συνέχεια ο λευκός φώσφορος αναφλέγεται και καίγεται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, καταστρέφοντας χημικούς ή βιολογικούς παράγοντες ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς τους.

Αν πράγματι οι βόμβες που εμφανίστηκαν στις εικόνες σχετίζονται με αυτή τη διαμόρφωση, πρόκειται για ένα από τα πιο σπάνια φορτία που έχουν εμφανιστεί δημόσια σε μαχητικό αεροσκάφος.