Κανάκης σε Άδωνι: «Ντυθήκαμε, πλυθήκαμε, περιμέναμε, πήραμε βρακιά, αλλά η μήνυση δεν ήρθε» (vid)

Ο Αντώνης Κανάκης αναφέρθηκε στη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Λάκη Λαζόπουλου και του MEGA.

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Αντώνης Κανάκης στο χθεσινό (9/3) Ράδιο Αρβύλα, την είδηση ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του Λάκη Λαζόπουλο και του Mega.

«Θα ομολογήσω ότι θα κάνω σκηνή ζηλοτυπίας. Πριν από 1-2 μήνες μας είχες απειλήσει ότι θα μας κάνεις μήνυση, γιατί είχαμε θίξει την ηθική σου. Ντυθήκαμε, πλυθήκαμε, περιμέναμε, ο Γιάννης πήρε από τη λαϊκή μία δωδεκάδα βρακιά και η μήνυση δεν ήρθε ποτέ», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής του Ράδιο Αρβύλα.

«Μαθαίνουμε τώρα ότι έκανες μήνυση στο MEGA και στο “Αλ Τσαντίρι Νιούζ”. Στείλε κάτι, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί αυτό μας πλήγωσε. Στείλε μια αγωγή, ένα εξώδικο, να κάνουμε απόσβεση τα βρακιά, να πιάσουν τόπο. Μην μας αφήνεις έτσι, νιώθουμε άσχημα», πρόσθεσε ο Αντώνης Κανάκης και στη συνέχεια προβλήθηκε ένα βίντεο με τις «κόντρες» του υπουργού Υγείας.

Η μήνυση του Άδωνι σε Λαζόπουλο και Mega

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε ανακοινώσει μέσω ανάρτησής του στα social media ότι κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου, με αφορμή όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή ''Αλ Τσαντίρη news'' που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη», συνέχισε.

«Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του», πρόσθεσε.

Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρη news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό @MegaTvOfficial ο @LakLazopoulos μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά… pic.twitter.com/C83dPVf5Zv — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 5, 2026

