Κινεζική πόλη κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο, που οριακά το μπερδεύεις με λεωφόρο.

Με συνολικό μήκος περίπου 905 μέτρα και κατακόρυφο ύψος 242,14 μέτρα, η κυλιόμενη σκάλα Wushan Goddess στην Κίνα είναι το μακρύτερο σύστημα κυλιόμενων σκαλών εξωτερικού χώρου στον κόσμο.

Η πόλη Τσονκίνγκ φημίζεται για το ποικίλο έδαφος και το πολύπλοκο σύστημα υποδομών της. Διαθέτει τον βαθύτερο σταθμό μετρό στον κόσμο, μια κρεμαστή σιδηροδρομική γραμμή που διέρχεται κατευθείαν μέσα από κτίρια κατοικιών και πρόσφατα έγινε η έδρα του μακρύτερου συστήματος υπαίθριων κυλιόμενων σκαλών στον κόσμο.

Πραγματικά μία τεχνολογική χώρα-θαύμα!

Κυλιόμενη σκάλα ή μήπως... λεωφόρος;

Γνωστή ως η κυλιόμενη σκάλα της θεάς Wushan (Wushan Goddess), το τελευταίο θαύμα υποδομής της πόλης αποτελείται από 21 κυλιόμενες σκάλες, 8 ανελκυστήρες, 4 κυλιόμενους διαδρόμους, 2 πεζογέφυρες και 2 υπεράκτιες διαβάσεις και έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ του άνω και του κάτω τμήματος της λεωφόρου Shennv από μία ώρα σε μόλις 20 λεπτά.

Η διαφορά ύψους μεταξύ της βάσης και της κορυφής της κυλιόμενης σκάλας είναι περίπου 242 μέτρα (περίπου το μέγεθος ενός κτιρίου 80 ορόφων), αλλά το σύστημα εξωτερικής κυλιόμενης σκάλας εκτείνεται για σχεδόν ένα χιλιόμετρο (905 μέτρα).

Από τις 17 Φεβρουαρίου, η Wushan Goddess εισήλθε σε μια δοκιμαστική περίοδο επί πληρωμή, με κάθε επιβάτη να χρεώνεται 3 γιουάν ανά διαδρομή (0,4 δολάρια). Στο τέλος αυτής της περιόδου, οι τοπικές αρχές θα αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν την σταθερή τιμή ή όχι.

