Διχάζει η νέα διαφήμιση του Jumbo για το Πάσχα, με πρωταγωνιστές την Κατερίνα Καραβάτου, τον Χρήστο Φερεντίνο και ένα... κοκορέτσι.

Η νέα πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo δεν άργησε να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς απ' τις πρώτες, κιόλας, ώρες προβολής της έχει σχολιαστεί έντονα στα social media. Πρωταγωνιστές, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.

Από τον «Αόρατο Εραστή» στο... κοκορέτσι

Η διαφήμιση είναι εμπνευσμένη απ' την εμβληματική σκηνή της ταινίας «Αόρατος Εραστής» (Ghost), όπου η Ντέμι Μουρ και ο Πάτρικ Σουέιζι πλάθουν πηλό.

Στο σποτ των Jumbo, οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται σε μία ατμόσφαιρα που αρχικά παραπέμπει σε κάτι πιο... παιχνιδιάρικο, με ανταλλαγές βλεμμάτων και χαμόγελων, που αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας.

Όμως, τα πάντα αλλάζουν προς το τέλος. Η ανατροπή έρχεται όταν το πλάνο ανοίγει, αποκαλύπτοντας τους δύο να τυλίγουν ένα παραδοσιακό, πασχαλινό κοκορέτσι.

Η ανάρτηση των Jumbo και το μήνυμα της Καραβάτου

Με ανάρτησή της, η εταιρεία σημειώνει με δόση αυτοσαρκασμού: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο. Απολαύστε τη! ΥΓ: Το σλόγκαν της ταινίας δεν είναι αστείο, είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το (ενν. Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη)»

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καραβάτου κοινοποίησε το σποτάκι στο Instagram, σχολιάζοντας: «Το γέλιο ρίχνει τη χοληστερίνη....!».

Η διαφήμιση δίχασε το διαδίκτυο: «Πέθανα στο γέλιο» - «Τραγικό»

Όπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη καμπάνια δίχασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που αναγνώρισαν το χιούμορ και σχολίασαν θετικά, αλλά εξίσου πολλοί ήταν κι αυτοί που την βρήκαν «σαχλαμάρα».

Θετικά σχόλια όπως: «Πέθανα στο γέλιο μόλις το είδα στην εκπομπή», «Ρε παιδιά αφήστε την σοβαροφάνεια... μια χαρά πλάκα έχει», «Δεν υπάρχει αυτή η διαφήμιση, RESPECT και στους δύο! Φαντάζομαι τι γέλιο θα έπεσε στα γυρίσματα», «Τι το ακατάλληλο είδατε δηλαδή; Μια αστεία διαφήμιση είναι!».

Αλλά και τα αρνητικά: «Κι έλεγα πως δε θα δω χειρότερο σποτ», «Μια αηδία από όλες τις απόψεις», «Το έντερον του ήμισυ», «Πόσο ψεύτικο και στημένο», «Σαχλαμάρα», «Αισχρό, χαμηλού επιπέδου, πραγματικά το τερματίσατε».

Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, η εταιρεία φαίνεται πως πέτυχε τον στόχο της για ακόμα μια χρονιά, καθώς το σποτ έγινε viral με το «καλημέρα»!

