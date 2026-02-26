Μια εταιρεία στην Κίνα συγκέντρωσε 22 εκατομμύρια ευρώ σε πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση και τα μοίρασε στους εργαζόμενούς της.

Το βίντεο με την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση μιας εταιρείας στην Κίνα έχει γίνει viral. Κι αυτό διότι, η ιδιοκτησία συγκέντρωσε το 70% των κερδών της εταιρείας, περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία άπλωσαν σε τραπέζια και επέτρεψαν στους εργαζόμενους να πάρουν όσα μπορούσαν. Όχι με σακούλες, αλλά μόνο με τα χέρια τους.

Η εταιρεία, Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., διοργάνωσε το ετήσιο πάρτι της στις 13 Φεβρουαρίου και τοποθέτησε το τεράστιο ποσό μετρητών σε 800 τραπέζια δεξίωσης. Εκτιμάται ότι περίπου 7.000 άτομα βρέθηκαν στην εκδήλωση της εταιρείας.

Μάλιστα, ένας εργαζόμενος κατάφερε να πάρει στο σπίτι του μετρητά αξίας 11.000 ευρώ, σύμφωνα με την κορεατική εφημερίδα Chosun Daily.

«Γιατί να μοιράζουμε πλυντήρια;»

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο Cui Peijun, φέρεται να είπε: «Γιατί να δίνουμε πλυντήρια; Πιστεύετε ότι οι τιμές του χρυσού έχουν ανέβει; Τα προηγούμενα χρόνια δίναμε κολιέ και δαχτυλίδια, αλλά τώρα φέρνουμε μετρητά και τα μοιράζουμε».

Όσο για την περίεργη αυτή μέθοδο επιβράβευσης των εργαζομένων εξήγησε: «Κάποιοι ρωτούν γιατί επιλέγουμε αυτό τον τρόπο και δεν μεταφέρουμε τα χρήματα στους λογαριασμούς τους. Διότι έτσι θα φαίνονται σαν ψυχρά νούμερα».

Ο Cui κατέχει το 98,88% των μετοχών της εταιρείας, επιστρέφοντας ουσιαστικά μεγάλο μέρος των μερισμάτων του στους εργαζόμενους. Η εταιρεία, η οποία κατασκευάζει και ενοικιάζει γερανούς, ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται σε πάνω από 130 χώρες.

Μια ιστορικά γενναιόδωρη εταιρεία

Η γενναιοδωρία της εταιρείας έχει ιστορία. Το 2024 , η εταιρεία κατέγραψε καθαρό κέρδος 32 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία περίπου 20 εκατομμύρια δόθηκαν στους εργαζόμενους. Το 2023 , η εταιρεία έδωσε 7 εκατομμύρια ευρώ στους 40 καλύτερους εργαζόμενους, με τους τρεις κορυφαίους πωλητές να κερδίζουν ο καθένας 620.000 ευρώ. Για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τον Μάρτιο, έδωσε περίπου 200.000 δολάρια σε μπόνους σε σχεδόν 2.000 γυναίκες εργαζόμενες.

Ο Peijun έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα κίνητρά του να δίνει τόσο πολλά χρήματα στο προσωπικό του: «Δεν είναι ότι αγαπώ να δίνω χρήματα, είναι ότι οι νέοι επιβαρύνονται με δάνεια αυτοκινήτου και στέγασης, οπότε οποιαδήποτε ανακούφιση μπορούμε να προσφέρουμε, βοηθάει».

Το 2022, έδωσε 4 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 4.000 φοιτητές πανεπιστημίων από χαμηλά εισοδήματα. Σύμφωνα με τη South China Morning Post, ο ίδιος ο Peijun αναγκάστηκε να σταματήσει νωρίς τις σπουδές του, καθώς η οικογένειά του δεν μπορούσε να καλύψει τα δίδακτρα.

Σχετικά με την πράξη φιλανθρωπίας του είπε: «Η φτώχεια δεν πρέπει να περνάει στην επόμενη γενιά. Δεν θα πρέπει να σταματούν τα παιδιά από το να φοιτήσουν στο σχολείο λόγω κακών συνθηκών διαβίωσης».

