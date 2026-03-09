Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια Αγγλικών από εγκεφαλικό - Καταγγελία ότι δεχόταν bullying στο σχολείο

Καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη κατέληξε μετά από νοσηλεία στην εντατική με εγκεφαλικό επεισόδιο, με τον σύζυγό της να καταγγέλλει συναδέλφους και μαθητές για συστηματικό bullying και υπηρεσιακή πίεση.

Σοκ επικρατεί στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά τον αδόκητο χαμός καθηγήτριας Αγγλικών, η οποία δίδασκε στο 3ο ΓΕΛ της πόλης.

Η άτυχη γυναίκα κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (7/3) μετά από πολυήμερη νοσηλεία στην εντατική λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, με την οικογένειά της να καταγγέλλει συστηματικό bullying και υπηρεσιακή πίεση.

Οργή από την οικογένεια: «Υπεύθυνοι οι συνάδελφοί της»

Ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιέγραψε μια γυναίκα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (γνώριζε τέσσερις γλώσσες και ήταν διερμηνέας) και μεγάλη αγάπη για το λειτούργημά της. Ωστόσο, εξαπέλυσε βαρύτατες κατηγορίες όχι μόνο κατά μαθητών, αλλά και κατά της διοίκησης του σχολείου.

Η οικογένεια είναι αποφασισμένη να κινηθεί δικαστικά εναντίον κάθε υπευθύνου, ζητώντας δικαίωση για την «αδικοχαμένη» καθηγήτρια. Υπογραμμίστηκε ότι η γυναίκα είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελίες που αμφισβητούσαν την πνευματική της ικανότητα.

Μαρτυρίες για «κόλαση» μέσα στην αίθουσα

Φίλοι της καθηγήτριας περιέγραψαν με μελανά χρώματα τις συνθήκες που αντιμετώπιζε καθημερινά στο σχολείο, κάνοντας λόγο για φρικτό εκφοβισμό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους οι μαθητές της πετούσαν βιβλία και έβγαζαν κραυγές ζώων κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Επίσης, τοποθετούσαν θράνια μπροστά στην πόρτα για να την εμποδίσουν να βγει από την αίθουσα, ενώ υπήρχαν και καταγγελίες ότι η διεύθυνση την υποτιμούσε συστηματικά, αποκαλώντας την «ανίκανη».

Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων

Μετά τη δημοσιοποίηση των παραπάνω, οι γονείς των μαθητών του 3ου ΓΕΛ εξέδωσαν ανακοίνωση, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους αλλά και την έντονη αντίδρασή τους στις κατηγορίες.

«Παρατηρείται δημόσια διακίνηση ισχυρισμών που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες σε μαθητές και γονείς χωρίς τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη στοχοποίηση ανηλίκων», αναφέρουν στην ανακοίνωση.

Οι γονείς προειδοποιούν με τη σειρά τους για άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά «ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών», τονίζοντας ότι η αλήθεια πρέπει να λάμψει μόνο μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες.

