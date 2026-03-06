Ρεκόρ Γκίνες: Κινέζοι έφηβοι πέτυχαν τη μεγαλύτερη πτήση με χάρτινο αεροπλανάκι στην ιστορία (vid)

Ομάδα εφήβων απ' την Κίνα, λάτρεις των χάρτινων αεροπλάνων (σαΐτες), κατάφερε να θέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση και τον μεγαλύτερο χρόνο πτήσης.

Το ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη πτήση χάρτινου αεροπλάνου (σαΐτα) είχε πραγματοποιηθεί πριν από 15 χρόνια από τον έμπειρο Ιάπωνα κατασκευαστή Takuo Toda, αλλά αναμένεται να καταρριφθεί μόλις επικυρωθεί η προσπάθεια των Κινέζων εφήβων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι νέοι κατέρριψαν επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη απόσταση πτήσης πριν από δύο μήνες.

Ο Liu Liwen και οι συμπαίκτες του Tang Shuai, Yang Shi'an, Huang Yizhou, Qiao Yuchen και Wang Chenghao πέτυχαν δύο παγκόσμια ρεκόρ σε λιγότερο από 60 ημέρες. Η προσπάθεια έγινε στο Αθλητικό Κέντρο Kunshan, όπου η ομάδα συγκέντρωσε τα 10 καλύτερα σχέδια αεροπλάνων της για να πετύχει τον μέγιστο χρόνο πτήσης.

Οι αυστηροί κανόνες που απαιτούνται για το ρεκόρ

Για να πιστοποιηθεί ένα παγκόσμιο ρεκόρ, η πτήση πρέπει να γίνει σε εσωτερικό χώρο, παρουσία επαγγελματιών κριτών και μέσων ενημέρωσης. Το χάρτινο αεροπλανάκι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από μέγεθος A4, επιτρέπεται να κοπεί αλλά όχι να συναρμολογηθεί από πολλά κομμάτια, ενώ η ποσότητα της ταινίας που χρησιμοποιείται δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,5*3 τετραγωνικά εκατοστά.

Οι επιδόσεις που έγραψαν ιστορία

Το προηγούμενο πιστοποιημένο ρεκόρ Γκίνες ήταν 29,2 δευτερόλεπτα και είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2010. Στην πρόσφατη προσπάθεια, ο 16χρονος Rao Chongyi πέτυχε χρόνους πτήσης 29,70 και 31,15 δευτερολέπτων. Το αεροπλανάκι του Liu Liwen σημείωσε ακόμη καλύτερες επιδόσεις με 31,19 και 31,25 δευτερόλεπτα.

Σε προηγούμενη προσπάθεια τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η ομάδα είχε πλησιάσει το ρεκόρ με 29 δευτερόλεπτα, αλλά δεν το είχε ξεπεράσει: «Μας έλειπαν μόλις 0,2 δευτερόλεπτα και ήμασταν πολύ απογοητευμένοι. «Η κατάρριψη του ρεκόρ χρόνου παραμονής στον αέρα είναι ένα όνειρο για πολλούς από εμάς. Όλοι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι αυτή τη φορά, ελπίζοντας ότι τα κινεζικά χάρτινα αεροπλάνα θα μπορούσαν και πάλι να γίνουν ορατά από τον κόσμο και να αποδείξουν τη δύναμή τους», δήλωσε ο Liu Liwen.

Το ρεκόρ απόστασης

Το επίτευγμα των κινέζων εφήβων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις ενάμιση μήνα πριν, είχαν καταρρίψει ένα άλλο παγκόσμιο ρεκόρ. Στις 28 Δεκεμβρίου 2025, η ίδια ομάδα, με μέσο όρο ηλικίας τα 17,5 έτη, πέταξε ένα χάρτινο αεροπλάνο σε απόσταση 98,43 μέτρων, σχεδόν 10 μέτρα περισσότερο από το παγκόσμιο ρεκόρ του 2022.

