Αγοράστε μια χρυσή θήκη smartphone και αποκτήστε ένα iPhone 17 Max δωρεάν!

Κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου λάνσαρε πρόσφατα μια σειρά από αποκλειστικές επιχρυσωμένες θήκες για iPhone και προσφέρει το τηλέφωνο δωρεάν αν αγοράσετε μία!

Συνήθως, οι άνθρωποι λαμβάνουν δωρεάν οικονομικές θήκες όταν αγοράζουν ένα τηλέφωνο υψηλής ποιότητας, αλλά μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Κίνα έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Το JD.com δημοσιοποίησε πως όποιος αγοράσει μια συλλεκτική, επιχρυσωμένη θήκη τηλεφώνου iPhone 17 Max, αυτόματα θα πάρει και το κινητό, εντελώς δωρεάν!

Πόσο κοστίζουν οι χρυσές θήκες iPhone; Το πρόβλημα που δημιουργεί το υλικό!

Με την ονομασία «Au99.99 Gold», η σειρά περιορισμένης έκδοσης θηκών τηλεφώνου για iPhone 17 Max διατίθεται σε διάφορα βάρη, από 10 γραμμάρια έως 100. Προφανώς, όσο περισσότερος χρυσός χρησιμοποιείται για την κατασκευή της θήκης, τόσο πιο ακριβή είναι, με την βαρύτερη να κοστίζει 139.999 γιουάν (20.000 δολάρια).

Αυτά είναι τα χρήματα που θα ξόδευαν οι περισσότεροι άνθρωποι για ένα αυτοκίνητο και όχι για μια θήκη τηλεφώνου, αλλά το JD.com βρήκε έναν τρόπο να κάνει την προσφορά ακόμα πιο οικονομική και ελκυστική.

Ένα πράγμα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν αγοράζετε αυτές τις θήκες τηλεφώνου είναι ότι η επιχρυσωμένη επένδυση είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ασύρματη φόρτιση, προκαλώντας υπερθέρμανση των κινητών τηλεφώνων.

Το JD.com δεν έχει ακόμη αποκαλύψει αν κάποιος ξόδεψε όντως 20.000 δολάρια για την επιχρυσωμένη θήκη τηλεφώνου των 100 γραμμαρίων, αλλά η έκδοση των 10 γραμμαρίων φέρεται να έχει εξαντληθεί και αρκετοί άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει τις θήκες των 30 γραμμαρίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τιμή 38.999 γιουάν (5.650 δολάρια), ούτε αυτές είναι και τόσο φθηνές.

