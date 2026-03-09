Δίκη Χρυσής Αυγής: Απόρριψη ελαφρυντικών πρότεινε η Εισαγγελέας, επίθεση Λαγού στους δικαστές

Την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που αιτήθηκαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη της Χρυσής Αυγής πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Με την πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, Κυριακής Στεφανάτου, επί των ελαφρυντικών θα συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η πορεία προς την «αυλαία» της δίκης της Χρυσής Αυγής.

Η εισαγγελέας είπε «όχι» στην αναγνώριση ελαφρυντικών στους 27 καταδικασθέντες για συμμετοχή ή διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που δεν έλαβαν ελαφρυντικό πρωτόδικα.

Η Κυριακή Στεφανάτου ζήτησε να μην αναγνωριστεί ελαφρυντική περίσταση σε κανέναν από τους καταδικασθέντες σε δεύτερο βαθμό για συμμετοχή ή διεύθυνση στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, στον δολοφόνο του Παύλου Φύσσα, Γιώργο Ρουπακιά, τους συνεργούς του και τους πέντε καταδικασμένους για την απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου ψαρά, Αμπουζίντ Εμπάρακ.

Ο Γιάννης Λαγός αντέδρασε και εξαπέλυσε φραστική επίθεση στους δικαστές και την εισαγγελέα. «Γελοιοποιήστε μέχρι την τελευταία μέρα… Συνεχίστε το θέατρο… Πόσο πιο χαμηλά θα πέσετε…», φώναζε ο τελεσίδικα καταδικασθείς για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πρώην ευρωβουλευτής.

