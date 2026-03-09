Το κομπλιμέντο του Άδωνι σε δημοσιογράφο: «Πολύ ωραίο αυτό που φοράτε» (vid)
Στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/3) ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος με το... καλημέρα έκανε ένα κομπλιμέντο στην δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Καϋμένου.
«Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ωραίο αυτό που φοράτε...», είπε με την παρουσιάστρια να τον ευχαριστεί για το κομπλιμέντο και τον συμπαρουσιαστή της Νίκο Υποφάντη να σχολιάζει: «Τι φοράς; Ααααα, τι λες τώρα!».
Τότε ο υπουργός Υγείας του είπε: «Δεν προσέχεις τίποτα αγαπητέ Νίκο»
