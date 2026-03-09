Πέντε επαγγελματικά προγράμματα που προσφέρουν μισθούς αντίστοιχους πανεπιστημιακού πτυχίου

Πέντε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που μπορούν να εξασφαλίσουν μισθούς συγκρίσιμους ή υψηλότερους από ένα πανεπιστημιακό πτυχίο.

Η αξία των πανεπιστημιακών πτυχίων φθίνει σταδιακά, με πολλούς νέους να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές στην αγορά εργασίας.

Η Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΚ) φαίνεται να προσφέρει νέες ευκαιρίες, με ορισμένα προγράμματα να εξασφαλίζουν μισθούς συγκρίσιμους ή ακόμα υψηλότερους από αυτούς ενός πτυχιούχου.

Στο TikTok, ο λογαριασμός Prometeo.fp παρουσίασε μια λίστα με πέντε προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θεωρούνται ιδιαίτερα επικερδή.

ASIR (Διαχείριση Συστημάτων Δικτύου Υπολογιστών): Οι μηνιαίοι μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 2.200 και 3.000 ευρώ, συγκρίσιμοι με νεοεισερχόμενο μηχανικό.

DAM (Ανάπτυξη Εφαρμογών Πλατφόρμας): Ο μέσος μισθός υπολογίζεται μεταξύ 2.000 και 2.500 ευρώ.

Διεθνές Εμπόριο: Οι απολαβές αγγίζουν τα 1.800 έως 2.400 ευρώ, κοντά σε πτυχία όπως οι Διεθνείς Σχέσεις ή η Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Διοίκηση και Οικονομικά: Οι μισθοί κυμαίνονται από 1.700 έως 2.900 ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία.

Εργαστηριακή Επαγγελματική Κατάρτιση: Με απολαβές 1.800 έως 2.300 ευρώ, ενώ όλα τα προγράμματα έχουν διάρκεια περίπου δύο ετών.

Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν ότι τα στοιχεία μπορεί να απέχουν από την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας. Σχόλια χρηστών αναφέρουν χαμηλότερους μισθούς και δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική εικόνα ποικίλει ανά κλάδο και χώρα (όπως φυσικά συμβαίνει).

Παρά τις αμφιβολίες, πολλοί επιμένουν ότι η Επαγγελματική Κατάρτιση παραμένει μια ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν γρήγορη είσοδο στην αγορά εργασίας και με καλούς μισθούς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ