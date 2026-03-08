O Τραμπ εξετάζει επέμβαση για κατάσχεση ουρανίου από το Ιράν

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να στείλει ειδικές δυνάμεις στο Ιράν για να κατασχέσουν ουράνιο που πλησιάζει το επίπεδο για πυρηνικά όπλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News, το οποίο επικαλείται τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους με γνώση του θέματος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο έδαφος του Ιράν, προκειμένου να κατασχέσουν ουράνιο που έχει εμπλουτιστεί σε επίπεδο κοντά σε αυτό που απαιτείται για πυρηνικά όπλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν πλήξει το προηγούμενο καλοκαίρι τις βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν κατά τη διάρκεια 12ήμερης στρατιωτικής επιχείρησης. Η αβεβαιότητα σχετικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο εντείνεται, καθώς έχουν περάσει σχεδόν εννέα μήνες από την τελευταία επαλήθευση των Ηνωμένων Εθνών για τη θέση του.

«Δεν έχουν καταφέρει να το βρουν και ίσως το βρούμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ από το Air Force One. «Δεν το έχουμε αναζητήσει ακόμη, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε αργότερα».

Η αμερικανική στρατηγική είχε ως έναν από τους στόχους της να αποτρέψει το Ιράν από την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Παρ' όλα αυτά, οι επιθέσεις πέρυσι περιπλέκουν πλέον την παρακολούθηση και τον εντοπισμό του ουρανίου.

