Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε πως έχει εκρηκτικά μπροστά στη ΓΑΔΑ

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς άνδρας βρίσκεται αυτή την ώρα μπροστά από τη ΓΑΔΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, απειλώντας ότι έχει εκρηκτικά και θα ανατιναχτεί στον αέρα.

Στη σύλληψη, τελικώς, ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς ο ίδιος ισχυριζόταν ότι μεταφέρει εκρηκτικά.

Τρεις χειροβομβίδες είχε ο δράστης

Στην πλάτη είχε σακίδιο και στα χέρια του κρατούσε χειροβομβίδα που έμοιαζε με αληθινή. Σε δοχείο είχε άλλες δύο, ενώ ζητούσε τηλέφωνο για να μιλήσει. Οι αστυνομικοί του τράβηξαν την προσοχή του και τον ακινητοποιήσαν.

Το προφίλ του συλληφθέντος

Σύμφωνα με το protothema, ο συλληφθείς είναι αλλοδαπός, πιθανόν από χώρα της Αφρικής. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να είναι άστεγος και να αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, στοιχεία που αναμένεται να διευκρινιστούν κατά την ανάκριση.

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, η αστυνομία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, από το ύψος της Πανόρμου με κατεύθυνση προς την Πατησίων, καθώς και στην οδό Δημητσάνας.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, έξω από τη ΓΑΔΑ, και τη σύλληψη του άνδρα, τα μέτρα ήρθησαν και η κίνηση των οχημάτων αποκαταστάθηκε πλήρως γύρω στις 18:30 το απόγευμα.

