Μια διαφορετική εικόνα καταγράφηκε σε αστυνομική επιχείρηση, όταν αστυνομικός άφησε για λίγο τη δράση και έπαιξε μπάλα με παιδιά σε καταυλισμό Ρομά.

Μια διαφορετική εικόνα καταγράφηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλισμό Ρομά, όταν μια γυναίκα αστυνομικός αποφάσισε να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τα καθήκοντά της για να παίξει μπάλα με τα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο.

Την ώρα που η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, αρκετά πιτσιρίκια του καταυλισμού πλησίασαν τους αστυνομικούς, παρακολουθώντας τους με την περιέργεια που επιτάσσει η παιδική ηλικία.

Το βίντεο που μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας

Η γυναίκα αστυνομικός άρπαξε την ευκαιρία για μια αυθόρμητη και ανθρώπινη κίνηση: άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μαζί τους, χαρίζοντας για λίγα λεπτά μια πιο χαλαρή και ευχάριστη εικόνα, που -σημειολογικά μιλώντας- μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας σε περιοχές όπου η σχέση μεταξύ αστυνομίας και τοπικών κοινοτήτων είναι συχνά τεταμένη.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας 1.1 εκατ. προβολές, χιλιάδες likes και εκατοντάδες σχόλια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ