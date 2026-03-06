Η Τεχνητή Νοημοσύνη ερωτήθηκε για το πιο αποτελεσματικό προϊόν κατά του καπνού και επισήμανε την εναλλακτική λύση που χρησιμοποιούν η Σουηδία και η Νορβηγία.

Στην αναζήτηση λιγότερο επιβλαβών εναλλακτικών λύσεων για το τσιγάρο, η τεχνητή νοημοσύνη αναγνώρισε τα φακελάκια νικοτίνης ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά προϊόντα για τη μείωση των επιπτώσεων του καπνίσματος.

Αυτά τα μικρά φακελάκια, που τοποθετούνται ανάμεσα στο χείλος και τα ούλα, απελευθερώνουν νικοτίνη χωρίς καύση, αποφεύγοντας τις περισσότερες από τις τοξικές ουσίες που υπάρχουν στον παραδοσιακό καπνό.

Γιατί είναι λιγότερο επιβλαβή τα φακελάκια νικοτίνης;

Τα επιστημονικά στοιχεία λένε πως η πραγματική βλάβη από τον καπνό δεν προέρχεται τόσο από τη νικοτίνη, όσο από την καύση. Εξαλείφοντας τον καπνό, τα φακελάκια νικοτίνης μειώνουν τον κίνδυνο καπνίσματος κατά 90% έως 95%, σύμφωνα με οργανισμούς όπως η Public Health England και το Royal College of Physicians .

Δεν είναι ακίνδυνα (η νικοτίνη παραμένει εθιστική), αλλά το τοξικολογικό τους προφίλ είναι πολύ χαμηλότερο και δεν περιέχουν τις καρκινογόνες ουσίες που βρίσκονται στον καπνό. Η Τεχνητή Νοημοσύνη συμφωνεί με την επιστήμη. Tα φακελάκια νικοτίνης δεν είναι ακίνδυνα, αλλά αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για τη μείωση των επιπτώσεων του καπνίσματος.

