«Σου είπα πως θα χορέψουμε στον τάφο σου»: Η Ιρανή διαδηλώτρια άναψε ξανά τσιγάρο για τον Χαμενεΐ (vid)

Ιρανή πρόσφυγας, που είχε ανάψει τσιγάρο από φλεγόμενη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, αντέδρασε με πανηγυρισμούς στην είδηση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν και έγινε ξανά viral.

Η Morticia Addams «ξαναχτύπησε» στο X μετά την είδηση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, αφού δημοσίευσε βίντεο σε συγκέντρωση κατά του καθεστώτος στον Καναδά, όπου διαμένει τον τελευταίο καιρό.

Η ανάρτησή της έγραφε: «Σου είπα πως θα χορέψουμε στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;», ενώ σε άλλη της δημοσίευση παρέθετε φράση του Ντόναλντ Τραμπ: «Όπως είπε ο πρόεδρος (ενν. Τραμπ), πέθανε σαν αρουραίος».

Το πρώτο βίντεο που την έκανε viral

Η Addams είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή τον περασμένο Ιανουάριο, όταν είχε δημοσιευθεί βίντεο που την έδειχνε να βάζει φωτιά σε φωτογραφία του Χαμενεΐ και να ανάβει τσιγάρο με αυτήν. Το βίντεο έγινε σύμβολο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν των τελευταίων χρόνων.

How about the video pic.twitter.com/A5L6JO22mq — Morticia Addams 🇮🇷 (@melianouss) January 9, 2026

Η ίδια, σε δηλώσεις της, είχε αναφέρει πως δεν χρησιμοποιεί το πραγματικό της όνομα για λόγους ασφαλείας, μετά από μία «οδυνηρή» διαδρομή ως αντιφρονούσα στη χώρα. Εκεί, είχε συλληφθεί και κακοποιηθεί, προτού καταφέρει να διαφύγει στην Τουρκία και στη συνέχεια να αποκτήσει φοιτητική βίζα για τον Καναδά.

Ο θάνατος του Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα

Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε το Σάββατο (28/02) μετά από κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικούς στόχους. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου ,δήλωσε πως το συγκρότημα του Ανώτατου Ηγέτη στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, από τα πλήγματα έχασαν τη ζωή τους επίσης η κόρη του, το εγγόνι του, ο γαμπρός του και η νύφη του.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι περίπου 200 μαχητικά αεροσκάφη ολοκλήρωσαν τη μεγαλύτερη πτητική αποστολή στην ιστορία του, πλήττοντας 500 στόχους σε όλο το Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιράν χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απρόκλητες» και «παράνομες», εκτοξεύοντας πυραύλους προς το Ισραήλ και τουλάχιστον επτά άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων κρατών του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

