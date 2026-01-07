Εμπορικό κέντρο εγκαθιστά γυάλινες πόρτες σε τουαλέτες που γίνονται διαφανείς όταν ανιχνεύεται καπνός τσιγάρου

Σε κινέζικο εμπορικό κέντρο οι πόρτες στις τουαλέτες γίνονται διάφανες όταν ανιχνεύεται καπνός, σε μια πρωτοφανή προσπάθεια να κοπεί το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους.

Μπαίνοντας στις ανδρική τουαλέτα του εμπορικού κέντρου, Shuibei International, στην Σενζέν της Κίνας, ο επισκέπτης βλέπει μια πινακίδα που γράφει: «Το κάπνισμα κάνει το γυαλί διάφανο».

Ύστερα από επανειλημμένες αποτυχημένες προσπάθειες να αποτρέψει το κάπνισμα στις εσωτερικές τουαλέτες, το εμπορικό κέντρο αποφάσισε να περάσει σε πιο… σκληρά μέτρα.

Πως κατάφερε να κόψει το κάπνισμα: «Αντισταθείτε στο τσιγάρο, εκτός αν θέλετε να γίνετε viral»

Εκπρόσωπος του εμπορικού κέντρου δήλωσε ότι στο παρελθόν είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε όσους εντοπίζονταν να κάνουν τσιγάρο στις τουαλέτες, ενώ κάποιοι είχαν ακόμη και αποκλειστεί προσωρινά από τον χώρο. Όταν αυτά τα μέτρα δεν απέδωσαν, η διοίκηση επέλεξε να αποθαρρύνει τους παραβάτες με την απειλή της έκθεσης.

Πινακίδα στις τουαλέτες γράφει: «Αντισταθείτε στην επιθυμία να καπνίσετε, εκτός αν θέλετε να γίνετε διάσημοι στο διαδίκτυο». Η λογική είναι να φοβηθούν οι επίδοξοι καπνιστές ότι μπορεί να φωτογραφηθούν ή να καταγραφούν στην πιο ευάλωτη στιγμή τους, με το υλικό να δημοσιεύεται online.

Πώς λειτουργούν οι «έξυπνες» πόρτες

Οι νέες πόρτες διαθέτουν ένα ορθογώνιο γυάλινο παράθυρο με ειδική ένωση αλογονιδίου αργύρου και υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι θαμπές για λόγους ιδιωτικότητας. Όταν όμως ο αισθητήρας ανιχνεύσει καπνό και θερμότητα στο κουβούκλιο, τα μόρια αντιδρούν και το γυαλί γίνεται αμέσως διάφανο.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ακούγεται ταυτόχρονα ένα ηχητικό μήνυμα σε όλη την τουαλέτα: «Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόληψης Παθητικού Καπνίσματος, πρόκειται για δημόσιο χώρο όπου απαγορεύεται το κάπνισμα. Για τη δική σας υγεία και την υγεία των άλλων, παρακαλούμε μην καπνίζετε εδώ».

«Φαίνεται πως επιτέλους βρέθηκε ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το κάπνισμα», σχολίασε ένας χρήστης. «Το κάπνισμα στις ανδρικές τουαλέτες στην Κίνα είναι σχεδόν παντού. Δεν είναι σπάνιο να πνίγεσαι μόλις μπεις. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ιδέα», έγραψε ένας άλλος.

Κάποιοι άλλοι εξέφρασαν φόβους για το τι θα συμβεί αν το σύστημα παρουσιάσει βλάβη ή αν κάποιος το εκμεταλλευτεί κακόβουλα: «Αν φυσήξω καπνό κάτω από την πόρτα απ' έξω, θα γίνει διάφανη;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ άλλος ρώτησε αν αντιδρά και σε άρωμα ή άλλες πτητικές ουσίες.

Προς το παρόν, οι πόρτες βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο. Αν οι αντιδράσεις του κοινού δεν αποδειχθούν ιδιαίτερα αρνητικές, το μέτρο θα εφαρμοστεί μόνιμα στο εμπορικό κέντρο της Σενζέν.

