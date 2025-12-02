Σοκάρει φωτογραφία με το πνευμόνι έφηβου που άτμιζε ανελλιπώς για 3 χρόνια

Φωτογραφία-σοκ δείχνει το μαύρο και συρρικνωμένο πνευμόνι ενός εφήβου που έκανε ηλεκτρονικό τσιγάρο ασταμάτητα για τρία χρόνια.

Μια αποκαλυπτική φωτογραφία έδειξε τη βλαβερή επίπτωση που μπορεί να έχει το άτμισμα στους ανθρώπους, ειδικά στους εφήβους. Σε ηλικία 14 ετών, ο LeeRay King άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης, φτάνοντας στο σημείο να «ατμίζει υπερβολικά» από τότε μέχρι και τα 16 του.

Ο ίδιος ο LeeRay, που ζει κοντά στο Γουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας, είπε: «Με πίεσαν κάπως οι φίλοι μου να αρχίσω το άτμισμα. Δεν μου άρεσε στην αρχή, αλλά κόλλησα μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Από τα 14 έως τα 16 έκανα πολύ έντονο άτμισμα. Χρησιμοποιούσα περίπου τέσσερα μιας χρήσης την εβδομάδα. Άτμιζα όλη μέρα, κάθε μέρα».

Η ζημιά στα πνευμόνια του LeeRay

Τον Αύγουστο του 2024 , ο LeeRay ανακάλυψε τη ζημιά που είχε προκαλέσει στους πνεύμονές του το ηλεκτρονικό τσιγάρο, όταν εισήχθη στο νοσοκομείο μετά από έντονο πόνο στην αριστερή πλευρά του. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι αυτό οφειλόταν σε πνευμοθώρακα, μια κατάσταση όπου ο αέρας διαρρέει στον χώρο μεταξύ του πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος, προκαλώντας την κατάρρευση του πνεύμονα.

Ο αριστερός πνεύμονας του εφήβου κατέρρευσε άλλες τέσσερις φορές τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα οι χειρουργοί να πραγματοποιήσουν πλευροδεσία, μια διαδικασία που δημιουργεί ισχυρή πρόσφυση μεταξύ του πνεύμονα και του θωρακικού τοιχώματος ώστε να αποτρέπεται η επανασυσσώρευση υγρού. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία τελικά απέτυχε, οπότε ο LeeRay υποβλήθηκε σε άλλη επέμβαση για την αφαίρεση τμήματος της επένδυσης του θωρακικού τοιχώματος.

Στη συνέχεια χρειάστηκε να υπομείνει μια ακόμη διαδικασία, κατά την οποία οι γιατροί αφαίρεσαν ένα κατεστραμμένο, μαυρισμένο κομμάτι του πνεύμονά του. Μια σοκαριστική φωτογραφία δείχνει τα κομμένα κομμάτια του πνεύμονα του LeeRay σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα, καφέ και συρρικνωμένα.

Το πάθημα που έγινε μάθημα

Η μητέρα του LeeRay μιλώντας για το πρόβλημα του γιου της ανέφερε: «Όταν το πήραμε στα χέρια μας, ο LeeRay το έβγαλε από το σακουλάκι και οι δύο μας είπαμε “ωχ θεέ μου”. Ήταν το κατεστραμμένο κομμάτι του πνεύμονα που είχαν αφαιρέσει. Στην πραγματικότητα θα το θάψουμε στο σπίτι μας ως δέντρο. Ήμασταν σοκαρισμένοι. Ποτέ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι τα vapes μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τα διαφημίζουν σαν βοήθημα για να κόψεις το κάπνισμα. Ουσιαστικά πνίγεις επίτηδες τα εσωτερικά σου όργανα. Το να βλέπω τον γιο μου να περνάει αυτό ήταν τρομακτικό».

Τώρα, ο έφηβος και η μητέρα του προειδοποιούν τους νέους για τους κινδύνους του ατμίσματος. «Πήγα μάλιστα και μίλησα σε ένα από τα δημοτικά σχολεία κοντά στο σπίτι μου. Δεν θέλω να περάσουν ό,τι πέρασα εγώ», είπε. «Ήταν ένας πόνος που κανείς σε τόσο μικρή ηλικία δεν πρέπει να βιώνει. Θα έλεγα σε οποιονδήποτε να μην το κάνει. Δεν θα ξανά αγγίξω vape ποτέ».

