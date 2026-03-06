Ένα παλιό απόσπασμα του Ρομπέρτο Μπενίνι για τον πόλεμο και τα παιδιά που σκοτώνονται κάνει ξανά τον γύρο του διαδικτύου.

Ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη τηλεοπτική παρέμβαση του Ρομπέρτο Μπενίνι κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονη συγκίνηση αλλά και συζήτηση.

Ο Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον κινηματογράφο με την ταινία «Η ζωή είναι ωραία», μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον πόλεμο, τη βία και κυρίως για τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις.

Ένα παλιό απόσπασμα που ξαναγίνεται επίκαιρο

Το απόσπασμα προέρχεται από παλαιότερη εκπομπή της ιταλικής τηλεόρασης και επανήλθε στο προσκήνιο σε μια περίοδο που η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή, τα λόγια του Μπενίνι ακούστηκαν για πολλούς σαν μια κραυγή αγωνίας απέναντι στη βία του πολέμου.

Σε ένα από τα πιο δυνατά σημεία της παρέμβασής του, ο Μπενίνι αναφέρεται στα παιδιά και θέτει ένα ερώτημα που, όπως λέει, δεν μπορεί να καταλάβει.

«Ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω; Όταν τα παιδιά παίζουν πόλεμο και ένα από αυτά χτυπήσει, ακόμη κι αν απλώς γρατζουνιστεί, το παιχνίδι σταματά αμέσως. Σταματούν. Γιατί όμως, όταν σκοτώνεται ένα πραγματικό παιδί, δεν σταματούν; Γιατί συνεχίζουν; Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά; Θα έπρεπε να σταματήσουν αμέσως».

Ο ίδιος μιλά με σκληρά λόγια για όσους ευθύνονται για τέτοιες τραγωδίες. «Είναι δειλία αυτό. Τι τρομερή δειλία! Όσοι σκοτώνουν παιδιά δεν είναι άντρες».

«Δεν ακούνε την κραυγή του πόνου;»

Ο Ιταλός καλλιτέχνης συνεχίζει μιλώντας για τον πόνο που, όπως λέει, διαπερνά ολόκληρο τον κόσμο.

«Δεν ακούνε την κραυγή πόνου που υψώνεται από παντού; Μια κραυγή πόνου που ανεβαίνει από κάθε γωνιά του κόσμου. Δεν την ακούνε; Είναι ένας πόνος τεράστιος. Κι όμως συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Για τον ίδιο, το γεγονός ότι οι πόλεμοι συνεχίζονται παρά τις ανθρώπινες τραγωδίες είναι κάτι αδιανόητο. «Είναι κάτι αβάσταχτο για την ανθρώπινη ψυχή».

«Τα όπλα πρέπει να μπουν σε μουσεία»

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του, ο Μπενίνι στρέφεται και κατά της συνεχούς ανάπτυξης νέων όπλων. «Πώς μπορούμε ακόμη να μιλάμε για πόλεμο σήμερα; Υπάρχουν άνθρωποι ιδιοφυΐες που δουλεύουν για να φτιαχτούν όπλα, αντί να χρησιμοποιηθούν για την ευτυχία μας. Τα γονίδιά τους χρησιμοποιούνται για να φτιαχτούν όπλα που μας σκοτώνουν».

Και προσθέτει με απόλυτη ευστοχία: «Τα όπλα πρέπει να τοποθετηθούν σε μουσεία. Να εκτίθενται ως όργανα βασανιστηρίων. Και αντί γι’ αυτό φτιάχνουν “έξυπνες” βόμβες».

Στο πιο έντονο σημείο της ομιλίας του, ο Μπενίνι απορρίπτει την ιδέα ότι ο πόλεμος μπορεί να γίνει «πιο ανθρώπινος». «Θέλουν να είναι λιγότερο αιματηρά (τα όπλα), να εξανθρωπίσουν τον πόλεμο. Όμως, μπορεί ο πόλεμος να εξανθρωπιστεί; Το πιο απάνθρωπο πράγμα στον κόσμο;»

Και καταλήγει: «Ο πόλεμος δεν πρέπει να εξανθρωπιστεί, πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να τελειώσουν με τον πόλεμο. Ο πόλεμος δεν πρέπει να υπάρχει».

Δείτε τον συγκλονιστικό μονόλογο του Ρομπέρτο Μπελίνι:

