Ρισπέκτ στον πολεμικό ανταποκριτή του ΣΚΑΪ: Πύραυλοι «σκάνε» LIVE πάνω από το κεφάλι του αλλά εκείνος συνεχίζει απτόητος! (vid)

Σειρήνες πολέμου και εκρήξεις καταγράφηκαν σε ζωντανή σύνδεση τηλεοπτικής εκπομπής, με τον ανταποκριτή να συνεχίζει ψύχραιμα την περιγραφή.

Εάν υπήρχε λίστα «μάχιμων επαγγελμάτων», αυτό του πολεμικού ανταποκριτή θα δέσποζε αναμφίβολα στην κορυφή, γεγονός αυταπόδεικτο από τις εκατοντάδες απώλειες δημοσιογράφων και οπερατέρ που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες στα επιμέρους πεδία των μαχών ανά τον κόσμο.

Η στυγνή επικαιρότητα της Μέσης Ανατολής με τις δεκάδες ζωντανές συνδέσεις που επιχειρούνται καθημερινά, όπως η σημερινή για την εκπομπή «Αταίριαστοι», έρχεται να μας το επιβεβαιώσει εκ νέου.

«Δεν πρέπει να πάτε σε καταφύγιο, παιδί μου;»

Αυτή ήταν η προτροπή των δημοσιογράφων από τη θαλπωρή και την ασφάλεια του αθηναϊκού στούντιο, όταν ακούστηκαν οι σειρήνες κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. «Είμαστε κοντά σε καταφύγιο, αν χρειαστεί θα πάμε» απαντά με ψυχραιμία ο ρεπόρτερ, συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο. «Θα δείτε τώρα μια προσπάθεια αναχαίτισης από την ισραηλινή πλευρά».

Η κάμερα σηκώνεται 180 μοίρες, προκειμένου να καταγράψει live τους πυραύλους που επιχειρούν πάνω από τα κεφάλια τους.

Στο σημείο εκείνο, ακούγονται μια σειρά εκρήξεων από τις -πετυχημένες- αναχαιτίσεις (ακούμε τουλάχιστον 5 κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης), με τον ρεπόρτερ να συνεχίζει απτόητος την καταγραφή.

Για μια στιγμή και μόνο, ο ανταποκριτής σπεύδει προς την είσοδο του καταφυγίου: «Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος από τα συντρίμμια», δικαιολογείται αρχικά, αλλά μετά από λίγα μέτρα επιστρέφει μπροστά από τον φακό για να συνεχίσει την ροή της πληροφορίας προς τους τηλεθεατές.

«Αρχικά να σου πούμε ότι είσαι γενναίος, κάνεις τη δουλειά σου αλλά την κάνεις με συγκλονιστικό επαγγελματισμό...», ακούγονται να του υπενθυμίζουν στο τέλος της σύνδεσης οι παρουσιαστές.

Δείτε το βίντεο της εκπομπής:

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ