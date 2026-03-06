Αυτό το βίντεο δεν είναι AI: Πάστορες προσεύχονται γύρω από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Βίντεο από συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με ευαγγελικούς πάστορες στον Λευκό Οίκο έγινε viral. Η προσευχή για τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ και οι έντονες αντιδράσεις στα social media.

Ένα βίντεο διάρκειας 48 δευτερολέπτων που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X από τον Γάλλο δημοσιογράφο, Άλεξ Τέιλορ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και γρήγορα έγινε viral.

Στο επίμαχο στιγμιότυπο εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να βρίσκεται στο Γραφείο των Αποφάσεων του Λευκού Οίκου, περιτριγυρισμένος από δεκάδες πάστορες και ευαγγελικούς θρησκευτικούς ηγέτες από διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η σκηνή θυμίζει περισσότερο θρησκευτική τελετή παρά πολιτική συνάντηση. Οι παρευρισκόμενοι σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο, ακουμπώντας τα χέρια στους ώμους ο ένας του άλλου - μια συνηθισμένη πρακτική στις χριστιανικές προσευχές, κατά την οποία οι πιστοί αγγίζουν το άτομο για το οποίο προσεύχονται. Στην προκειμένη περίπτωση, το επίκεντρο της προσευχής ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε αμηχανία σε πολλούς που το παρακολούθησαν, καθώς εκτυλίσσεται την ώρα που διεθνείς κρίσεις και πολεμικές συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πολλοί μάλιστα αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για βίντεο ΑΙ, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικό...

Η σχέση Τραμπ με τους Ευαγγελικούς

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί παρόμοιες συγκεντρώσεις προσευχής στον Λευκό Οίκο. Ανάλογες συναντήσεις παρουσιάζονται συχνά από τον ίδιο ως στιγμές πνευματικής υποστήριξης για το έργο της κυβέρνησης.

Παράλληλα, αποτελούν και μια σαφή πολιτική κίνηση, δεδομένου ότι οι Ευαγγελικοί χριστιανοί αποτελούν μία από τις πιο ισχυρές και πιστές εκλογικές βάσεις του Ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου. Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος ενισχύει τη σχέση του με τη συγκεκριμένη κοινότητα, η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις εκλογικές του επιτυχίες. Οι επικριτές του ωστόσο ερμηνεύουν τέτοιες πρωτοβουλίες ως πολιτική εργαλειοποίηση της πίστης.

Η προσευχή για τον πρόεδρο

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πάστορας Ρόμπερτ Τζέφρες ηγήθηκε της προσευχής, ζητώντας από τον Θεό να χαρίσει σοφία στον πρόεδρο των ΗΠΑ, να τον προστατεύσει και να ενισχύσει το έργο της κυβέρνησής του.

Στο απόσπασμα που ακούγεται στο βίντεο αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Σου επάνω του. Προσεύχομαι επίσης για τη χάρη και την προστασία Σου επάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Και, Πατέρα, προσευχόμαστε να συνεχίσεις να δίνεις στον Πρόεδρό μας τη δύναμη που χρειάζεται για να ηγηθεί του έθνους μας, καθώς επιστρέφουμε σε ένα έθνος υπό τον Θεό, αδιαίρετο, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους». Ο ίδιος ο Τζέφρες χαρακτήρισε τιμή του το ότι ηγήθηκε της προσευχής, ενώ αρκετοί από τους συμμετέχοντες μίλησαν για μια «ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή».

Rubio: “Iran is run by religious fanatics.”



Οι αντιδράσεις

Η δημοσίευση του βίντεο προκάλεσε έντονη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όσοι στηρίζουν τον Τραμπ, υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια συμβολική κίνηση προσευχής υπέρ των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής ηγεσίας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία.

Αντίθετα, επικριτές της κυβέρνησης έκαναν λόγο για ένα προβληματικό μείγμα θρησκείας και πολιτικής εξουσίας, εκφράζοντας ανησυχία για την επιρροή θρησκευτικών κύκλων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Ο δημοσιογράφος που ανάρτησε το βίντεο συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα ειρωνικό σχόλιο, παραπέμποντας σε εδάφιο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (7:15):

«Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες, που έρχονται σε εσάς ντυμένοι σαν πρόβατα, ενώ από μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί».

