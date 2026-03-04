Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ βυθίζει με τορπίλη ιρανική φρεγάτα: Τουλάχιστον 80 οι νεκροί

Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά της Σρι Λάνκα. Τουλάχιστον 80 οι νεκροί σε πλήρωμα 180 ανθρώπων.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας IRIS Dena από υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η επιχείρηση εξουδετέρωσε τη ναυαρχίδα του Ιράν, ενώ - σύμφωνα με τα μέσα του εξωτερικού - οι νεκροί ανέρχονται τουλάχιστον στους 80.

Λίγο μετά την επιβεβαίωση, το αμερικανικό υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει το πολεμικό πλοίο. Στο οπτικό υλικό φαίνεται η φρεγάτα να δέχεται το πλήγμα της τορπίλης και να ανασηκώνεται από την επιφάνεια της θάλασσας πριν ξεκινήσει η βύθισή της.

Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ

Ο Πιτ Χέγκσεθ προχώρησε σε σκληρές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση του ιρανικού στρατού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».

Πλήρωμα 180 ατόμων, περίπου 140 εξ' αυτών αγνοούνται

Στην περιοχή της βύθισης, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, σήμανε άμεσα συναγερμός. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν 32 άτομα από το πλήρωμα της φρεγάτας, ενώ ανέσυραν αρκετές σορούς από τη θάλασσα.

Η φρεγάτα IRIS Dena εκτιμάται πως είχε πλήρωμα 180 ατόμων. Μετά την επίθεση από το υποβρύχιο, τουλάχιστον 80 άτομα πέθαναν. Εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα επιβεβαίωσε την ανάσυρση σορών που ανήκουν στο πλήρωμα, χωρίς ωστόσο να δώσει ακριβή αριθμό νεκρών.

Το ιρανικό πολεμικό πλοίο βρισκόταν στον Ινδικό Ωκεανό επιστρέφοντας από στρατιωτική άσκηση, στην οποία είχε προσκληθεί από την Ινδία. Η βύθιση της ναυαρχίδας αποτελεί βαρύ πλήγμα για το ναυτικό του Ιράν, καθώς το πλοίο συμμετείχε σε κοινές διεθνείς δραστηριότητες πριν από την επίθεση.

