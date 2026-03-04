Εντοπίστηκε ύποπτο drone στην Κύπρο: Σηκώθηκαν αμέσως ελληνικά F-16 (vid)

Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο καθώς το πρωί της Τετάρτης (4/3) εντοπίστηκε ύποπτο drone κοντά τον Λίβανο με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ο εναέριος χώρος.

Ο συναγερμός έληξε λίγο πριν τις 10 και το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας επέστρεψε στα καθήκοντά του. Ωστόσο, πτήση της Aegean με προορισμό τη Λάρνακα επιστρέφει στην Αθήνα, καθώς δεν της επετράπη να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος κατευθύνεται πίσω στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Στη συνέχεια ο εναέριος χώρος της Κύπρου άνοιξε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανακοίνωσε στα social media τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου στον εναέριο χώρο πλησίον τον Λιβάνου.

«Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο, στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου. Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση» ανέφερε σε ανάρτησή του.

