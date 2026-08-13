«250 ημέρες στην κόλαση» του Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και τις οικογένειες

Οι οικογένειες των ναυτικών που υπηρετούν στο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln αναφέρουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης αποστολής τους στη Μέση Ανατολή .

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η ψυχολογική και σωματική αντοχή των 5.000 ναυτών και πεζοναυτών που επανδρώνουν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, καθώς η αποστολή τους στη Μέση Ανατολή έχει μετατραπεί σε παρατεταμένο εφιάλτη, σύμφωνα με καταγγελίες και δημοσιεύματα που βλέπουν το φως. Το πολεμικό πλοίο, το οποίο απέπλευσε από το Σαν Ντιέγκο τον Νοέμβριο με αρχικό προορισμό τον Ειρηνικό, ανακατευθύνθηκε εσπευσμένα στη Μέση Ανατολή λόγω της πολεμικής σύρραξης με το Ιράν.

Πλέον το πλήρωμα βρίσκεται εννέα μήνες στη θάλασσα, έχοντας καταγράψει το πρωτοφανές ρεκόρ των 250 συναπτών ημερών χωρίς να «πιάσει» λιμάνι. Η αποστολή που επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Μάιο παρατείνεται πλέον επ’ αόριστον, βυθίζοντας τους στρατιωτικούς στην απόγνωση, όπως αποκάλυψε μεταξύ άλλων δημοσίευμα των Military Times .

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