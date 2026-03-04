Η Τουρκία αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο και προειδοποιεί: «Έχουμε δικαίωμα απάντησης» (vid)

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την εξουδετέρωση βαλλιστικού πυραύλου που κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της χώρας.

Την εξουδετέρωση βαλλιστικού πυραύλου που είχε κατεύθυνση τον εναέριο χώρο της Τουρκίας ανακοίνωσε επίσημα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η Άγκυρα έστειλε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, επισημαίνοντας: «Έχουμε δικαίωμα απάντησης σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες».

Προειδοποίηση για κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. «Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η τουρκική πλευρά.

Η Τουρκία απηύθυνε προειδοποίηση προς όλα τα μέρη να απέχουν από κινήσεις που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή: «Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι το τα πυρομαχικά που έπεσαν στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκαν σε πυρομαχικά αεράμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την περιφερειακή σταθερότητα και ειρήνη, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιον ή από πού προέρχεται η απειλή.

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».

