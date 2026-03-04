Επιβάτης σε αμόκ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Τα έκανε «γυαλιά-καρφιά» επειδή δεν έφυγε η πτήση του (vid)

Άνδρας βρισκόμενος σε αμόκ προκάλεσε σοβαρές και πολλαπλές ζημιές στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πετώντας μπουκάλια επειδή δεν έφυγε η πτήση του για Κύπρο.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (1/3) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στην περιοχή extra Schengen (χώρος αναμονής) με πρωταγωνιστής 35χρονο άνδρα που επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κύπρο.

Ο άνδρας είχε λάβει πρόσφατα εξιτήριο από νοσηλεία σε ψυχιατρείο. Λίγο πριν απ' την προγραμματισμένη του πτήση - η οποία εν τέλει ακυρώθηκε - βρισκόμενος σε αμόκ άρχισε να πετάει και να σπάει μπουκάλια χωρίς σταματημό.

Χτυπούσε τα μπουκάλια μέχρι και στο κεφάλι του: Άφαντη η ασφάλεια του αεροδρομίου

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έπαιξε και στο Πρωινό του ΑΝΤ1, φαίνεται να πετάει με μανία γυάλινα μπουκάλια αλκοολούχων ποτών στο πάτωμα αλλά και προς τους υπόλοιπους επιβάτες, με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Σαν να μην έφτανε και αυτό, ο 35χρονος άρχισε να χτυπάει τα μπουκάλια και στο κεφάλι του, τραυματίζοντας τον εαυτό του.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ασφάλεια του αεροδρομίου, που βρισκόταν εκεί, δεν προσπάθησαν να σταματήσουν τον άνδρα και αποποιήθηκαν την ευθύνη παρέμβασης, αφήνοντας το περιστατικό να εξελίσσεται.

Επιβάτες τον αφόπλισαν: Μετά από 35 λεπτά η αστυνομία στο σημείο

Δύο επιβάτες και ένας υπάλληλος αεροδρομίου πήραν, τελικά, την πρωτοβουλία για να ακινητοποιήσουν και να αφοπλίσουν τον άνδρα. Ο 35χρονος παρέμεινε υπό τον έλεγχό τους, μέχρι να φτάσει στο σημείο η αστυνομία.

35 λεπτά μετά από την αρχική κλήση, οι αστυνομικές δυνάμεις εμφανίστηκαν και συνέλαβαν τον δράστη. Κατάθεση έδωσε μόνο ο υπάλληλος του αεροδορμίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ