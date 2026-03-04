Δικηγόρος στην Ισπανία αποκαλύπτει το πιο παράλογο χρέος: «Νομίζεις ότι είσαι συνεπής, αλλά στην πραγματικότητα είσαι παγιδευμένος»

Μια δικηγόρος στην Ισπανία με εξειδίκευση στα χρέη αποκάλυψε το πιο παράλογο χρέος που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της.

Στις μέρες μας όταν κάποιος θέλει να κάνει μια αγορά, η χρηματοδότηση αποτελεί μια συχνή επιλογή. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε.

Μια εμπορική δικηγόρος στην Ισπανία με εξειδίκευση στα χρέη μίλησε γι αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το πιο παράλογο χρέος που έχει δει σε όλη την καριέρα της, απάντησε: «Μια κοπέλα που αγόρασε ένα iPhone από το Media Markt με την κάρτα του Media Markt. Ήταν το iPhone 13 και τώρα έχουμε φτάσει στο 17... Επειδή πληρώνει τη ελάχιστη δόση συνεχίζει να το πληρώνει χωρίς να τελειώνει ποτέ, και χρωστά 1.200 ευρώ, γιατί με την ελάχιστη δόση προστίθενται τόκοι. Πιθανότατα να της ξέφυγε και κάποια δόση που δεν μπορούσε να πληρώσει και της επιστράφηκε».

#leydesegundaoportunidad #tarjeta #dinero #prestamos #sindeuda #creditos #banco #abogado #despacho #libertad #tarjetadecredito #asnef #fyu #cirbe #aval #lso ♬ sonido original - abogadamercantil @abogadamercantil ¿CUÁL ES LA DEUDA MÁS ABSURDA QUE HE VISTO? Una chica compró un iPhone en MediaMarkt con la tarjeta del propio establecimiento. Un móvil que ya de por sí no es barato, financiado con una tarjeta revolving que parecía inofensiva al principio 📱💳 Empezó pagando la cuota mínima. Mes tras mes seguía pagando, pero la deuda no bajaba. Al contrario, subía. Intereses, más intereses, alguna cuota devuelta, recargos… y cuando quiso darse cuenta debía más de 1.200 € por un teléfono que ya estaba más que amortizado 📉 Este es el verdadero problema de este tipo de tarjetas. Pagas, pero no terminas nunca. Crees que estás cumpliendo, pero en realidad estás atrapado en un sistema diseñado para que la deuda se alargue indefinidamente 💥 Y no hablo de irresponsabilidad, hablo de desconocimiento. Nadie te explica bien cómo funcionan estas financiaciones ni lo que implica pagar solo la cuota mínima. Hasta que el problema ya está encima 🤍 Por eso insisto tanto en revisar qué firmamos, cómo pagamos y qué tipo de crédito utilizamos. Porque muchas de las deudas que veo no nacen de grandes lujos, sino de pequeñas decisiones mal explicadas ⚖️ Si quieres que siga contando casos reales para que no te pase lo mismo, sígueme y, como siempre, te mando mi abrazo legal ⚖️💚 #DEUDA

Το χρέος που μοιάζει να παρατείνεται επ’ αόριστον

Η αγορά του iPhone 13 χρηματοδοτήθηκε με πιστωτική κάρτα, η οποία, όπως επισημαίνει η εμπορική δικηγόρος, «στην αρχή φαινόταν ακίνδυνη». Γι αυτού του είδους τις κάρτες τονίζει ότι «πληρώνεις, αλλά δεν τελειώνεις ποτέ. Νομίζεις ότι είσαι συνεπής, αλλά στην πραγματικότητα είσαι παγιδευμένος σε ένα σύστημα σχεδιασμένο ώστε το χρέος να παρατείνεται επ’ αόριστον».

Η εξειδικευμένη δικηγόρος επιμένει ότι είναι σημαντικό «να ελέγχουμε τι υπογράφουμε, πώς πληρώνουμε και τι είδους πίστωση χρησιμοποιούμε». Αυτό συμβαίνει γιατί, με βάση την εμπειρία της, πολλά χρέη προκύπτουν από μικρές αποφάσεις που δεν έχουν εξηγηθεί σωστά.

Μια κατάσταση που κανείς δεν θέλει να βιώσει και απέναντι στην οποία χρειάζεται μέγιστη προσοχή, ώστε οι τόκοι να μην καταλήξουν να δημιουργήσουν ένα χρέος που φαίνεται να μην έχει τέλος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ