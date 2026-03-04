Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

Το ONE Innovation κατέρριψε το 2025 το ρεκόρ μεταφοράς φορτίου σε μία μόνο διαδρομή.

Στον κόσμο του διεθνούς εμπορίου, ο οποίος τα τελευταία 24ωρα ταλανίζεται από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα νούμερα μερικές φορές μοιάζουν αφηρημένα. Δισεκατομμύρια δολάρια, χιλιάδες κοντέινερ, εκατοντάδες λιμάνια. Μέχρι που εμφανίζεται ένα πλοίο που τα κάνει όλα λίγο πιο συγκεκριμένα. Και λίγο πιο εντυπωσιακά.

Το ONE Innovation, ιδιοκτησίας της ιαπωνικής Ocean Network Express, δεν είναι απλώς ένα ακόμα μεγαθήριο των θαλασσών. Είναι το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο και το 2025 έγραψε ιστορία, μεταφέροντας 22.233 κοντέινερ TEU σε ένα και μόνο ταξίδι από τη Σιγκαπούρη προς την Ευρώπη.

Ένα ρεκόρ πάνω στα κύματα

Με αυτή τη μεταφορά, το ONE Innovation κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσότητα φορτίου που έχει μεταφερθεί ποτέ σε μία μόνο διαδρομή στην ιστορία της ναυτιλίας. Κι όμως, το εντυπωσιακό είναι ότι δεν έφτασε καν στο απόλυτο όριό του, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 24.000 κοντέινερ.

Το πλοίο κατασκευάστηκε το 2023 και καθελκύστηκε στην πόλη Κούρε της Ιαπωνίας. Μέσα σε μόλις τρία χρόνια κατάφερε να πετύχει ένα επίτευγμα που αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία των megamax πλοίων, στα οποία ανήκει.

400 μέτρα μήκος, νέα στάνταρ στη ναυτιλία

Σε επίπεδο διαστάσεων, μιλάμε για ένα πλοίο μήκους περίπου 400 μέτρων και πλάτους 61 μέτρων. Πρόκειται για μια πλωτή πλατφόρμα logistics, σχεδιασμένη όχι μόνο για μέγιστη χωρητικότητα αλλά και για βελτιωμένη αποδοτικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με παλαιότερα megaships.

Φορείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας κάνουν λόγο για ένα νέο σημείο αναφοράς, που ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της παγκόσμιας αγοράς και ειδικά τον εμπορικό άξονα Ασίας – Ευρώπης, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες και κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές.

Σε μια περίοδο όπου το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται, με εκτιμήσεις να μιλούν για αξία άνω των 35 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τέτοια πλοία δεν είναι απλώς σύμβολα τεχνολογικής υπεροχής. Είναι εργαλεία που καθορίζουν ρυθμούς, τιμές και ροές προϊόντων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

