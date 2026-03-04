Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγία στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους να φύγουν από την Κύπρο (vid)

Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο εξέδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καλώντας το μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε οδηγία στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν την Κύπρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, οι υπάλληλοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ που δεν είναι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και τα μέλη των οικογενειών των υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ μπορούν να εγκαταλείψουν την Κύπρο λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.

«Το επίπεδο συμβουλευτικής κάλυψης αυξήθηκε στο 3. Δεν υπήρξαν αλλαγές στους δείκτες κινδύνου. Η περίληψη της συμβουλευτικής κάλυψης ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις λειτουργίες των πρεσβειών των ΗΠΑ», αναφέρεται στην οδηγία.

«Επανεξετάστε επίσκεψη στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της πρεσβείας των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή Αυτοδιοίκηση».

Security Alert - Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/Z4gciS8SY9 pic.twitter.com/8fVoTRDwv2 — U.S. Embassy Cyprus (@USEmbassyCyprus) March 4, 2026

